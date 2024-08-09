Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы покупке Зеленским винодельни Стинга в Италии за 75 млн евро. Это часть дезинформационной кампании по дискредитации Украины и ее руководства.
россияне распространяют фейк о том, что Зеленский якобы купил у Стинга винодельню в Тоскане за €75 миллионов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Детали
В выдумке российской пропаганды говорится о том, что английский музыкант Стинг якобы продал семье украинского президента Владимира Зеленского свое винодельческое хозяйство Tenuta il Palagio в Тоскане за €75 миллионов. Якобы сделка была заключена 28 июня 2024 года, а данные о ней были якобы опубликованы в налоговом реестре недвижимости Италии.
кремлевские ресурсы ссылаются при этом на малоизвестный итальянский сайт Database Italia. Отмечается, что этот сайт с 2021 года входит в список крупнейших площадок распространения дезинформации на итальянском языке.
Например, там публиковались фейки об "американских биолабораториях" в Украине, боевиках ИГИЛ в рядах ВСУ и тому подобное.
Цель подобных вбросов - дискредитировать Украину и ее руководство в глазах западной аудитории, показать ее коррумпированным государством
Напомним
Отмечается, что этот фейк распространяется в рамках масштабной дезинформационной кампании рф по дискредитации Украины, президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Ранее российские спецслужбы также распространяли вбросы о том, что Елена Зеленская якобы купила автомобиль "Бугатти" и драгоценности Картье, а президент Украины - "виллу Геббельса".
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