"Включение" суджи в состав Сумского района - в Сумском райсовете опровергли фейк

В Сумском районном совете опровергли фейковые сообщения о якобы о "включении" российского населенного пункта суджи в состав Сумщины. Об этом говорится в заметке райсовета в Facebook, передает УНН.

Сумской районный совет не рассматривает решение о включении города Суджа и Суджанского района рф в состав Сумского района Сумской области.

Сумской районный совет официально сообщает, что в проектах решений и повестке дня совета нет проекта соответствующего решения, этот вопрос не входит в его компетенцию. Более того, сессии Сумского районного совета на сегодня, 08.08.2024 года, не запланировано и она не проводилась. Просим доверять официальным источникам информации - говорится в заявлении райсовета.

Дополнение

В курской области рф сообщают о третьих сутках столкновения. Бои уже ведутся на территории суджи. В российском министерстве обороны признали, что украинские военные продвигаются в судженском и кореневском районах курской области.