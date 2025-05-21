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Умер Майкл Б. Третоу: легендарный звукорежиссер ABBA ушел из жизни в 80 лет

Киев • УНН

 • 814 просмотра

На 81-м году жизни скончался Майкл Б. Третоу, звукорежиссер ABBA. Он работал с группой с момента ее основания и внес большой вклад в создание хитов, таких как "Waterloo".

Умер Майкл Б. Третоу: легендарный звукорежиссер ABBA ушел из жизни в 80 лет

Участники группы ABBA отдали трогательную дань уважения в социальных сетях, опубликовав пост, в котором каждый из них высказался и поделился своими воспоминаниями о Michael B. Tretow.

Передает УНН со ссылкой на Aftonbladet.

Детали

В возрасте 80 лет умер Майкл Б. Третоу (Michael B. Tretow), бывший звукорежиссер группы ABBA.

Michael B. Tretow - легенда шведской музыки, поскольку как звукорежиссер и продюсер, он внес большой вклад в создание записей группы ABBA. Также создавал звук для других исполнителей, в СМИ упоминают его работу над композициями Теда Арнбйорна Гердестада.

В соцсетях Michael B. Tretow хвалят за креативность и теплоту.

Его значение для ABBA неоценимо. Третоу работал с группой с самого ее основания

В частности саундпродюсер принимал участие в создании хитов "Ring Ring" и "Waterloo". Все альбомы группы ABBA, кроме камбэк-альбома "Voyage", несут подпись Michael B. Tretow. Поэтому его также считали пятым участником легендарного шведского музыкального квартета.

Вот что сообщили участники группы в память о своем саундпродюсере:

Ты значил для нас четверых в ABBA больше, чем кто-либо другой. Я надеюсь и верю, что ты чувствовал это на протяжении всех лет, прошедших с тех пор, как мы работали (и смеялись) в студии

- сказал Бенни Андерссон.

Бьерн Ульвеус дополнил: Важность (Michael B. Tretow) для ABBA невозможно переоценить. Он был теплым, щедрым человеком и добрым другом. Спасибо, Мике, за все улыбки!

Ты был очень болен, но твой смех и юмор все еще были с тобой

- отметила Агнета Фальцког

Я так счастлива, что смогла провести с вами некоторое время несколько недель назад, - добавила она.

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