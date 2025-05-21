Умер Майкл Б. Третоу: легендарный звукорежиссер ABBA ушел из жизни в 80 лет

Участники группы ABBA отдали трогательную дань уважения в социальных сетях, опубликовав пост, в котором каждый из них высказался и поделился своими воспоминаниями о Michael B. Tretow.

Передает УНН со ссылкой на Aftonbladet.

В возрасте 80 лет умер Майкл Б. Третоу (Michael B. Tretow), бывший звукорежиссер группы ABBA.

Michael B. Tretow - легенда шведской музыки, поскольку как звукорежиссер и продюсер, он внес большой вклад в создание записей группы ABBA. Также создавал звук для других исполнителей, в СМИ упоминают его работу над композициями Теда Арнбйорна Гердестада.

В соцсетях Michael B. Tretow хвалят за креативность и теплоту.

В частности саундпродюсер принимал участие в создании хитов "Ring Ring" и "Waterloo". Все альбомы группы ABBA, кроме камбэк-альбома "Voyage", несут подпись Michael B. Tretow. Поэтому его также считали пятым участником легендарного шведского музыкального квартета.

Вот что сообщили участники группы в память о своем саундпродюсере:

Ты значил для нас четверых в ABBA больше, чем кто-либо другой. Я надеюсь и верю, что ты чувствовал это на протяжении всех лет, прошедших с тех пор, как мы работали (и смеялись) в студии