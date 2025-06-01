Звезда культового сериала “Отчаянные домохозяйки” умерла после продолжительной борьбы с раком

Американская актриса Валери Махаффи, известная по ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Детство Шелдона" умерла после борьбы с раком на 71 году жизни. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press (АР).

Детали

О смерти актрисы сообщили ее родные. Она ушла из жизни в Калифорнии 30 мая.

Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых милых актрис. Нам будет ее не хватать -сказал ее муж, актер Джозеф Келл.

Актриса получила популярность благодаря роли ипохондрической Евы в комедийной драме "Северная сторона" (1990-1995), за которую получила премию "Эмми" в 1992 году. Среди других известных работ – сериалы "Беспредельное небо", "Отчаянные домохозяйки", "Мертвый для меня", "Юный Шелдон", "Эхо 3" и другие.

В 2020 году Валери Махаффи была номинирована на Independent Spirit Award за роль в инди-фильме "Французский выход" с Мишель Пфайффер и Лукасом Хеджесом. Кроме того, в 2010 году Валери выступила продюсером и сыграла главную роль в семейной драме "Одиннадцатое лето", где также снималась ее дочь Элис Ричардс.

Актриса родилась в Индонезии и провела детство в разных странах, в частности в Нигерии, Великобритании и США. Свою актерскую карьеру начала на сцене Нью-Йорка, сыграв в шести бродвейских спектаклях, среди которых "Дракула" и "Пьеса памяти". Она также была лауреатом двух премий "Оби" за театральные работы.

Напомним

На 81-м году жизни умер Майкл Б. Третоу, звукорежиссер ABBA. Он работал с группой с момента ее основания и внес большой вклад в создание хитов, таких как "Waterloo".

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