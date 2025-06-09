Как защитить волосы летом: советы трихолога

Летний сезон может оставить после себя не только теплые воспоминания и загар, но и тусклые, посеченные кончики. УНН пообщался с трихологом-реабилитологом с 12-летним опытом Анастасией Мухачевой чтобы узнать, как правильно ухаживать за волосами в жару и на что обращать внимание, чтобы вернуться из отпуска с блестящими прядями.

Почему важно защищать волосы летом

По словам эксперта, влияние солнца на волосы такое же, как и на все остальное - разрушительное - волосы теряют свои структурные элементы.

"В результате волосы становятся хрупкими, легко путаются, окрашенные - теряют и искусственный пигмент. Представьте, даже уличная мебель имеет 7 уровней защиты от солнца! А ваши волосы – сколько?", - отмечает трихолог.

Основные факторы риска для волос

Самый главный риск - это прямое воздействие солнца на кожу головы и волосы. УФ-лучи разрушают кератин - белок, формирующий структуру волос. Волосы становятся ломкими, сухими, теряют блеск и пигмент.

Еще один из факторов - выцветание цвета. Солнце уничтожает пигмент меланин, который придает волосам естественный цвет. Особенно уязвимы русые, светлые и рыжие волосы. Окрашенные волосы выгорают еще быстрее, теряют яркость и насыщенность тона.

Длительное пребывание под прямым солнцем высушивает волосы и кожу головы. Волосы становятся сухими, жесткими, теряют естественный блеск. Это также может вызвать шелушение кожи головы или зуд.

Еще одним следствием вредного воздействия солнца может стать нарушение работы сальных желез. Когда солнце сушит кожу, в ответ железы начинают вырабатывать больше кожного сала, что может приводить к жирным корням и сухим кончикам.

Кроме этого УФ-лучи запускают окислительные процессы, которые разрушают клетки волосяной луковицы. Это может приводить к замедлению роста или выпадению волос.

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Как избежать повреждений во время отдыха

Чтобы не пришлось восстанавливать локоны после отпуска, специалист рекомендует несколько простых, но эффективных шагов.

"Летом придется чаще делать увлажняющую или питательную маску. Обязательно использовать несмываемый уход плюс флюид/масло/термозащиту, добавить SPF и регулярно в течение дня обновлять SPF", - советует Мухачева.

Особенно важно - не пренебрегать головным убором во время активного пребывания на солнце. По словам эксперта, он защищает не только волосы, но и лицо, уши, декольте и плечи.

Советы для сохранения блеска и здоровья волос

Если вы купались в море или бассейне, не забывайте о следующей базовой процедуре. "Сразу ополосните волосы под проточной водой и обновите, как минимум, SPF, а лучше, и весь ваш уход, который используете после мытья. В этот же вечер надо вымыть голову и сделать увлажняющую маску. Тогда из отпуска вы вернетесь с ухоженными волосами, как будто отвозили их в спа", - успокаивает трихолог.

Что она крайне советует не делать, так это раскладывать волосы под лучи солнца для достижения выгорания, ведь это разрушает его.

Домашний уход и профессиональные процедуры

Домашний уход включает регулярное увлажнение: маски с маслами - кокосовым, аргановым и т.д.

Летом отдавайте предпочтение легким бессульфатным шампуням и увлажняющим кондиционерам. Раз в неделю стоит делать глубокое восстановление: питательная маска или теплое обертывание помогут вернуть волосам эластичность и блеск. Не лишним будет избегать частого использования фена и плойки, чтобы не усугублять ситуацию.

В салонах красоты летом рекомендуют процедуры ламинирования, ботокс для волос или реконструкцию кератином - они создают защитную пленку, которая помогает сохранить влагу и блеск. А самое главное - не забывайте о регулярной подрезке посеченных кончиков, ведь здоровье волос начинается с простого, но системного ухода.

Как выбрать правильные средства защиты

Подобрать правильное средство с SPF поможет мастер.

Обычно у мастеров есть несколько препаратов на выбор с SPF для волос. Почему несколько, потому что у вас разные типы волос и, соответственно, комфорт от использования несмываемого средства у каждого типа свой (чтобы защищал и не делал волосы мацным или, наоборот, не имел возможности справиться при пористых волосах, например - объясняет трихолог.

А если планируете самостоятельно выбирать средство, специалист советует внимательно изучать состав средств.

"Ищите в составах, например, Бензофенон-4, Ethylhexyl Dimethyl Paba", - советует Мухачева.

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Советы для сохранения блеска и здоровья волос

Главное - не откладывать уход на потом.

Защитить и улучшить состояние всегда проще здесь и сейчас, чем после того, как волосы отломались - подчеркивает трихолог.

В качестве профилактики поврежденных волос, следует придерживаться простых правил:

1. Увлажнение. Раз или дважды в неделю наносите глубоко увлажняющие маски с натуральными компонентами - алоэ вера, гиалуроновой кислотой, медом или пантенолом. Для ежедневного ухода используйте несмываемые кондиционеры или спреи, которые защищают и увлажняют в течение дня.

2. Меньше тепла. Сократите использование фенов, плоек и утюжков до минимума. Волосы и так подвергаются температурному стрессу от солнца, поэтому дополнительный нагрев его ослабляет. Если все же нужна укладка - обязательно наносите термозащиту.

3. Защита от солнца. Выбирайте средства с пометками UV protection - они создают невидимый барьер против ультрафиолета.

4. Осторожно с окрашиванием. Если планируете менять цвет волос - сделайте это за несколько недель до активного пребывания на солнце. После окрашивания обязательно используйте специальные шампуни для цвета.

5. Рацион. Пейте достаточно воды, ешьте больше сезонных фруктов и овощей, продуктов с цинком, железом, биотином, омега-3 (рыба, орехи, авокадо) - все это питает волосяные фолликулы.

6. Правильное расчесывание. Не расчесывайте мокрые волосы – в таком состоянии они наиболее уязвимы. Сначала промокните его полотенцем и только потом осторожно расчесывайте щеткой с редкими зубцами или гребнем из дерева.

7. Обновление кончиков. Чтобы волосы выглядели живыми и ухоженными, не забывайте подстригать кончики каждые 6–8 недель. Особенно летом, когда сухость и сечение возникают быстрее.

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