Тренд на натуральность: почему украинки «сдувают» губы и грудь

Все больше украинок отказываются от искусственных изменений во внешности, выбирая естественность. Блогер и нутрициолог Екатерина Крупкина, которая удалила грудные импланты после 11 лет ношения, стала одной из тех, кто публично поддержал этот тренд. Ее история вызвала резонанс в соцсетях, побудив многих женщин пересмотреть свое отношение к пластике.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Украинский блогер и нутрициолог Екатерина Крупкина вызвала резонанс в соцсетях, признавшись, что после 11 лет решила удалить грудные импланты. В своем видео, которое набрало 7,5 миллионов просмотров в Instagram, она рассказала, что это стало ее навязчивой идеей.

Я человек, который говорит о принятии своего тела в соцсетях, но при этом имел увеличенную грудь и губы - объясняет Екатерина.

Она отмечает, что в конце концов осознала: импланты не делают ее счастливее, здоровее или привлекательнее. После операции в Ужгороде, которая длилась 5 часов и стоила 390 тысяч гривен, она также решила вернуть губы к естественным размерам и больше не использовать ботокс.

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Екатерина признается, что после ее истории сотни женщин начали сомневаться в необходимости пластических изменений, а некоторые даже решили избавиться от имплантов. Это явление уже замечают украинские пластические хирурги.

Андрей Ризнык, заведующий отделением пластической хирургии Львовской городской косметологической больницы, говорит, что среди причин удаления имплантов - дискомфорт, инфекции и страх перед возможными осложнениями, в частности имплант-ассоциированной лимфомой.

В 2019 году с рынка изъяли текстурированные импланты компании Allergan из-за связи со случаями рака лимфатической системы. Хотя риск развития этой болезни считается низким, Международная ассоциация пластических хирургов рекомендует предупреждать пациенток о потенциальных опасностях.

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Тенденция к натуральности коснулась и косметологии. Косметологи фиксируют увеличение запросов на удаление филлеров с губ, скул и подбородка. Врач-дерматолог киевской клиники «Оберіг» Ярослав Лата отмечает, что иногда филлеры меняют форму лица настолько, что клиентки решают избавиться от них.

Процедура расщепления филлеров гиалуронидазой довольно болезненна, но в некоторых случаях неизбежна, ведь филлеры могут мигрировать, образуя нежелательные «гиалуроновые усики». Несмотря на это, женщины, которые решают вернуться к естественному виду, все чаще выбирают более натуральные формы губ, а не их полное увеличение.

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Станет ли тренд на натуральность долговременным - вопрос открытый, однако украинские хирурги и косметологи уже наблюдают изменение подхода к эстетическим процедурам.

Напомним,

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