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Тренд на натуральність: чому українки "здувають" губи та груди

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Блогерка Катерина Крупкіна видалила грудні імпланти після 11 років, започаткувавши тренд на природність. Все більше українок відмовляються від пластичних операцій та косметологічних процедур на користь натурального вигляду.

Все більше українок відмовляються від штучних змін у зовнішності, обираючи природність. Блогерка та нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка видалила грудні імпланти після 11 років носіння, стала однією з тих, хто публічно підтримав цей тренд. Її історія викликала резонанс у соцмережах, спонукавши багатьох жінок переглянути своє ставлення до пластики.

Пише УНН з посиланням на ВВС.

Українська блогерка та нутриціологиня Катерина Крупкіна викликала резонанс у соцмережах, зізнавшись, що після 11 років вирішила видалити грудні імпланти. У своєму відео, яке набрало 7,5 мільйонів переглядів в Instagram, вона розповіла, що це стало її нав’язливою ідеєю.

Я людина, яка говорить про прийняття свого тіла в соцмережах, але при цьому мала збільшені груди й губи

- пояснює Катерина.

Вона зазначає, що зрештою усвідомила: імпланти не роблять її щасливішою, здоровішою чи привабливішою. Після операції в Ужгороді, яка тривала 5 годин і коштувала 390 тисяч гривень, вона також вирішила повернути губи до природних розмірів і більше не використовувати ботокс.

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Катерина зізнається, що після її історії сотні жінок почали сумніватися у необхідності пластичних змін, а деякі навіть вирішили позбутися імплантів. Це явище вже помічають українські пластичні хірурги.

Андрій Різник, завідувач відділення пластичної хірургії Львівської міської косметологічної лікарні, каже, що серед причин видалення імплантів – дискомфорт, інфекції та страх перед можливими ускладненнями, зокрема імплант-асоційованою лімфомою.

У 2019 році з ринку вилучили текстуровані імпланти компанії Allergan через зв’язок із випадками раку лімфатичної системи. Хоча ризик розвитку цієї хвороби вважається низьким, Міжнародна асоціація пластичних хірургів рекомендує попереджати пацієнток про потенційні небезпеки.

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Тенденція до натуральності торкнулася й косметології. Косметологи фіксують збільшення запитів на видалення філерів із губ, скул і підборіддя. Лікар-дерматолог київської клініки "Оберіг" Ярослав Лата зазначає, що іноді філери змінюють форму обличчя настільки, що клієнтки вирішують позбутися їх.

Процедура розщеплення філерів гіалуронідазою доволі болюча, але в деяких випадках неминуча, адже філери можуть мігрувати, утворюючи небажані "гіалуронові вусики". Попри це, жінки, які вирішують повернутися до природного вигляду, все частіше обирають більш натуральні форми губ, а не їхнє повне збільшення.

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Чи стане тренд на натуральність довготривалим – питання відкрите, проте українські хірурги та косметологи вже спостерігають зміну підходу до естетичних процедур.

Нагадаємо

Експертка пояснила, як вибирати та споживати солодке без шкоди для здоров'я. Названо корисні та шкідливі підсолоджувачі, а також основні правила споживання десертів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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