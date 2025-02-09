Тренд на натуральність: чому українки "здувають" губи та груди

Все більше українок відмовляються від штучних змін у зовнішності, обираючи природність. Блогерка та нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка видалила грудні імпланти після 11 років носіння, стала однією з тих, хто публічно підтримав цей тренд. Її історія викликала резонанс у соцмережах, спонукавши багатьох жінок переглянути своє ставлення до пластики.

Пише УНН з посиланням на ВВС.

Українська блогерка та нутриціологиня Катерина Крупкіна викликала резонанс у соцмережах, зізнавшись, що після 11 років вирішила видалити грудні імпланти. У своєму відео, яке набрало 7,5 мільйонів переглядів в Instagram, вона розповіла, що це стало її нав’язливою ідеєю.

Я людина, яка говорить про прийняття свого тіла в соцмережах, але при цьому мала збільшені груди й губи - пояснює Катерина.

Вона зазначає, що зрештою усвідомила: імпланти не роблять її щасливішою, здоровішою чи привабливішою. Після операції в Ужгороді, яка тривала 5 годин і коштувала 390 тисяч гривень, вона також вирішила повернути губи до природних розмірів і більше не використовувати ботокс.

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Катерина зізнається, що після її історії сотні жінок почали сумніватися у необхідності пластичних змін, а деякі навіть вирішили позбутися імплантів. Це явище вже помічають українські пластичні хірурги.

Андрій Різник, завідувач відділення пластичної хірургії Львівської міської косметологічної лікарні, каже, що серед причин видалення імплантів – дискомфорт, інфекції та страх перед можливими ускладненнями, зокрема імплант-асоційованою лімфомою.

У 2019 році з ринку вилучили текстуровані імпланти компанії Allergan через зв’язок із випадками раку лімфатичної системи. Хоча ризик розвитку цієї хвороби вважається низьким, Міжнародна асоціація пластичних хірургів рекомендує попереджати пацієнток про потенційні небезпеки.

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Тенденція до натуральності торкнулася й косметології. Косметологи фіксують збільшення запитів на видалення філерів із губ, скул і підборіддя. Лікар-дерматолог київської клініки "Оберіг" Ярослав Лата зазначає, що іноді філери змінюють форму обличчя настільки, що клієнтки вирішують позбутися їх.

Процедура розщеплення філерів гіалуронідазою доволі болюча, але в деяких випадках неминуча, адже філери можуть мігрувати, утворюючи небажані "гіалуронові вусики". Попри це, жінки, які вирішують повернутися до природного вигляду, все частіше обирають більш натуральні форми губ, а не їхнє повне збільшення.

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Чи стане тренд на натуральність довготривалим – питання відкрите, проте українські хірурги та косметологи вже спостерігають зміну підходу до естетичних процедур.

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