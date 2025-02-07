У Львові лікарі видалили кілограмовий жмут волосся зі шлунку 15-річної дівчинки

У Львові прооперували 15-річну дівчинку, у кишківнику якої виявили величезний жмут волосся, який сягав 40 сантиметрів і важив кілограм, передає Центр дитячої медицини "Охматдит", пише УНН.

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Пацієнтка родом із Запоріжжя, зараз мешкає із сім’єю у Львові як ВПО. У 7 років у неї вже виявляли трихобезоар (стороннє тіло у шлунку, яке складається з волосся, що злиплося у щільний камінь - ред.). Два останніх роки дівчинка скаржилася на біль у животі, блювання, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту. Довгий час їй лікували гастрит, однак покращення не настало.

Дівчинка проковтувала волосся механічно та несвідомо і не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем.

Через великі розміри утворення видалити його лапароскопічним методом (через проколи тіла) було неможливо, й хірургам довелося повністю розкрити шлунок. Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема з психологом.

Лікарі попереджують

Синдром "Рапунцель" - це стан, при якому дитина ковтає волосся, згодом воно накопичується у шлунку. Найчастіше зустрічається у дівчат-підлітків із довгим волоссям, які мають звичку його жувати. У групі ризику — діти, які переживають сильний стрес, мають нав’язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми з шлунково-кишковим трактом.