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Во Львове врачи удалили килограммовый клок волос из желудка 15-летней девочки

Во Львове врачи удалили килограммовый клок волос из желудка 15-летней девочки

Киев  •  УНН

 • 10986 просмотра

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Врачи "Охматдета" прооперировали девочку с синдромом "Рапунцель", удалив из желудка 40-сантиметровый клок волос. Пациентка два года страдала от боли и проблем с пищеварением из-за бессознательного глотания волос.

Во Львове прооперировали 15-летнюю девочку, в кишечнике которой обнаружили огромный клок волос, который достигал 40 сантиметров и весил килограмм, передает Центр детской медицины "Охматдет", пишет УНН.

Детали

Пациентка родом из Запорожья, сейчас живет с семьей во Львове как ВПЛ. В 7 лет у нее уже обнаруживали трихобезоар (инородное тело в желудке, которое состоит из волос, слипшихся в плотный камень - ред.) Два последних года девочка жаловалась на боль в животе, рвоту, проблемы с приемом пищи и потерю аппетита. Долгое время ей лечили гастрит, однако улучшения не наступило.

Девочка проглатывала волосы механически и бессознательно и не подозревала, что это может привести к серьезным проблемам.

Из-за больших размеров образования удалить его лапароскопическим методом (через проколы тела) было невозможно, и хирургам пришлось полностью вскрыть желудок. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в частности с психологом.

Врачи предупреждают

Синдром "Рапунцель" - это состояние, при котором ребенок глотает волосы, впоследствии они накапливаются в желудке. Чаще всего встречается у девочек-подростков с длинными волосами, которые имеют привычку их жевать. В группе риска - дети, которые переживают сильный стресс, имеют навязчивые состояния, психоэмоциональные нарушения или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов

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