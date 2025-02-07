В Україні зросла довіра до психологічної допомоги - Зеленська

Українці все частіше звертаються по психологічну допомогу, а рівень упереджень щодо ментального здоров'я поступово знижується. Якщо у 2022 році 46% категорично заперечували можливість звернення до психологів, то зараз цей показник упав майже вдвічі — до 22%.

Про результати дослідження, проведеного у грудні 2024 — січні 2025 року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", повідомила перша леді України Олена Зеленська, передає УНН.

Низка надважливих показників свідчить про поступове зниження в українському суспільстві стигми і упередження щодо психологічної допомоги - йдеться у повідомленні.

Водночас кількість тих, хто вже користується такою допомогою, зросла з 7% до 17%.

Дані також демонструють стрімке зростання запиту на психологічну підтримку: якщо у 2022 році потребу в ній відчували 41% українців, то на початку 2025 року — вже 71%.

Також 86% респондентів вважають, що про ментальне здоров’я потрібно говорити більше. Для порівняння, ще рік тому такої думки дотримувалися 75% опитаних.

Позитивні зміни торкнулися і ставлення до людей, які стикаються з ментальними труднощами. Якщо раніше в суспільстві переважала критика, то зараз абсолютна більшість (92%) висловлюють підтримку й розуміння.

Дослідження проводять із 2022 року, щоб відстежувати зміни у ставленні українців до власного ментального здоров’я та вдосконалювати програму "Ти як?". Зокрема, ці дані допоможуть визначити, яку додаткову інформацію слід включити в "Аптечку самодопомоги" і як розширити мережу людей, які вміють надавати першу психологічну допомогу, зазначила перша леді.

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