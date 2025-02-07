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В Украине возросло доверие к психологической помощи - Зеленская

Киев  •  УНН

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Уровень недоверия к психологической помощи в Украине снизился с 46% до 22%. Количество украинцев, которые пользуются услугами психологов, выросло с 7% до 17%.

Украинцы все чаще обращаются за психологической помощью, а уровень предубеждений относительно ментального здоровья постепенно снижается. Если в 2022 году 46% категорически отрицали возможность обращения к психологам, то сейчас этот показатель упал почти вдвое - до 22%.

О результатах исследования, проведенного в декабре 2024 - январе 2025 года в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН.

Ряд важнейших показателей свидетельствует о постепенном снижении в украинском обществе стигмы и предубеждения относительно психологической помощи

- говорится в сообщении.

В то же время количество тех, кто уже пользуется такой помощью, выросло с 7% до 17%.

Данные также демонстрируют стремительный рост запроса на психологическую поддержку: если в 2022 году потребность в ней испытывали 41% украинцев, то в начале 2025 года - уже 71%.

Также 86% респондентов считают, что о ментальном здоровье нужно говорить больше. Для сравнения, еще год назад такого мнения придерживались 75% опрошенных.

Положительные изменения коснулись и отношения к людям, которые сталкиваются с ментальными трудностями. Если раньше в обществе преобладала критика, то сейчас абсолютное большинство (92%) выражают поддержку и понимание.

Исследование проводится с 2022 года, чтобы отслеживать изменения в отношении украинцев к собственному ментальному здоровью и совершенствовать программу «Ты как?». В частности, эти данные помогут определить, какую дополнительную информацию следует включить в «Аптечку самопомощи» и как расширить сеть людей, которые умеют оказывать первую психологическую помощь, отметила первая леди.

Напомним,

УНН рассказывал о 10 тревожных симптомах эмоционального выгорания, которые нельзя игнорировать, в частности усталость и проблемы со сном. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская

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