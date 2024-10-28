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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 важных советов для ухода за кожей осенью: что советуют эксперты

Киев  •  УНН

04:48 • 4571 просмотра

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Эксперты рассказали о необходимости увлажнения, питания и защиты кожи в осенний период.

Осенью кожа нуждается в особом уходе, поскольку после летней жары она может стать сухой и поврежденной. С целью ее восстановления важно сосредоточиться на питании, увлажнении и защите. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

Специалисты утверждают, что даже осенью ультрафиолетовое излучение может негативно влиять на состояние кожи, вызывая ее сухость и пигментацию. Резкие изменения температуры, характерные для этого сезона, также могут усугубить проблемы. Чтобы предотвратить негативное влияние, необходимо использовать средства с SPF-фильтром, даже если солнце не выглядит агрессивно.

После лета целесообразно перейти на более густые кремы, которые помогут удерживать влагу и восстанавливать естественный барьер. Не забывайте о ночных кремах, которые способствуют регенерации кожи во время сна. Кроме того, сыворотки с витаминами и гиалуроновой кислотой могут значительно улучшить ее состояние.

В холодное время года процесс обновления кожи замедляется, что приводит к тусклости и неровностям. Регулярное использование пилингов поможет запустить регенерацию и уменьшить пигментацию. Для более мягкого очищения стоит выбирать ферментные пилинги, которые не вызывают раздражений.

Советы по уходу за кожей осенью

1. Обновите средства для очищения: откажитесь от спиртовых тоников в пользу мягких очищающих средств, которые не пересушивают кожу.

2. Используйте пилинги: в зависимости от типа кожи, проводите ферментные пилинги раз в неделю или чаще, чтобы избежать скопления ороговевших клеток.

3. Увлажняйте кожу: кроме кремов, внедряйте маски с гиалуроновой кислотой для глубокого увлажнения.

4. Подбирайте питательные кремы: добавьте их к вашему ежедневному уходу, чтобы поддерживать кожу в здоровом состоянии.

5. Защищайте капилляры: используйте специальные средства для предотвращения покраснения, которые помогут защитить кожу в холодный период.

Следуя этим советам, вы сможете подготовить свою кожу к зимнему сезону и сохранить ее здоровой и красивой.

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ26 октября 2024, 08:02 • 200847 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЗдоровьеЛайфхак
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