Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Многие заболевания женской половой системы могут быть связаны с токсичностью потребительских товаров, включая косметические и гигиенические средства, которыми регулярно пользуются женщины. Об этом заявляет в своем докладе независимый эксперт ООН Маркос Орельяна, передает УНН.

Эксперт подчеркивает в своем новом докладе, что системы здравоохранения не рассчитаны на то, чтобы помогать людям защищать свое физическое и психическое здоровье от негативного воздействия токсичных веществ.

Доклад в первую очередь посвящен гендерным аспектам влияния токсичных материалов на здоровье человека. И отмечается, что выводы не утешительны: женщины страдают в значительно большей степени, чем мужчины.

Орельяна, который занимает пост Специального докладчика по вопросу о последствиях регулирования и удаления опасных веществ и отходов для прав человека, утверждает, что производство токсичных товаров для женщин, таких как "ароматизированные" прокладки, отчасти может быть связано с сексистскими стереотипами и гендерными предрассудками. При этом медицина ориентирована в первую очередь на мужчин, а женским заболеваниям, вызванным использованием токсичных средств, не уделяется достаточно внимания.

Медицина ориентирована на мужчин

Как подчеркивает эксперт, медицинские стандарты в основном рассчитаны на мужчин. Так, в 2020 году только один процент медицинских исследований и инноваций касался чисто женских заболеваний (кроме онкологических). При этом потребности женщин в области лечения гормональных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний репродуктивной системы и психических расстройств отличаются от потребностей мужчин.

Отмечается, что медицинские работники менее склонны верить женщинам и часто игнорируют их жалобы. Это в том числе касается женщин, страдающих от болезней, вызванных или усугубленных токсичными веществами.

Токсичные вещества и женские гинекологические болезни

Одна из хронических гинекологических болезней, от которой страдают миллионы женщин во всем мире и которая характеризуется сложным набором симптомов, включая боли в тазовой области, обильные кровотечения и бесплодие, является эндометриоз. Заболеваемость им стремительно растет, и некоторые исследования указывают на то, что это может быть связано с воздействием токсичных веществ, в том числе диоксинов.

Больные эндометриозом не только вынуждены терпеть острую боль, но еще и сталкиваются с недоверием со стороны врачей и часто долго ждут постановки диагноза.

Сообщается, что одной из основных причин бесплодия среди женщин является синдром поликистоза яичников, который зачастую связывают с воздействием токсичных химических веществ на эндокринную систему. Причем последствия такого воздействия могут ощущаться на протяжении несколько поколений. От поликистоза яичников страдают от 8 до 13% женщин в репродуктивном возрасте, причем в 70% случаев они не знают об этом.

Еще одним быстро распространяющимся женским заболеванием является фибромиома матки. Результаты исследований указывают на ее возможную связь с фталатами, содержащимися в потребительских товарах, в том числе в упаковках продуктов питания.

Токсичные вещества, менструация и женские половые органы

На здоровье женщин, особенно репродуктивном, могут негативно сказываться предрассудки, связанные с менструацией, женскими половыми органами и в целом с женской природой.

Менструация часто табуируется как тема. При этом женские гениталии особенно уязвимы перед токсичными веществами, поскольку кожа женских половых органов обладает особой впитывающей способностью.

Сообщается, что многие производители таких средств эксплуатируют предрассудки о неприятных вагинальных запахах во время менструации и под этим предлогом добавляют в прокладки вредные химические ароматы. В качестве еще одного решения этой надуманной проблемы женщинам также нередко предлагается спринцевание, в результате которого организм подвергается воздействию вредных химических веществ, входящих в состав некоторых спринцовок, в том числе фталатов.

В ходе одного из недавних исследований в женских прокладках были обнаружены свинец и мышьяк, которые являются известными канцерогенами. Авторы другого исследования подсчитали, что из одной прокладки выделяется в среднем 9,4 млрд наночастиц пластика.

В докладе также отмечается, что некоторые из новых менструальных средств, такие как специальные трусы, предназначенные для многократного использования, могут содержать ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества).

При этом проблема токсичности средств менструальной гигиены в основном замалчивается, а правительства большинства стран не принимают никаких мер с тем, чтобы потребители могли легко получать информацию о составе используемых ими товаров.

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Токсичные вещества, красота и реклама

Социальный статус женщины часто зависит от того, насколько привлекательно, профессионально и молодо она выглядит. Поэтому женщины чаще мужчин пользуются различными косметическими средствами.

Проблема усугубляется отсутствием во многих случаях надлежащей маркировки косметических средств, в том числе достоверной информации об их составе. Так, например, проверка 362 товаров на предмет содержания в них триклозана, парабенов и других химических веществ, негативно влияющих на эндокринную систему, проведенная организациями из восьми азиатских стран, показала, что маркировка многих из них не содержит полной или достоверной информации, при этом в некоторых из них содержатся большие объемы опасных химических веществ.

Некоторые средства для распрямления волос до сих пор содержат формальдегид, являющийся канцерогенным веществом. Масштабное исследование, посвященное таким средствам, используемым главным образом женщинами африканского происхождения, выявило связанный с ними повышенный риск развития рака матки.

В ходе недавнего исследования, проведенного в Тринидаде и Тобаго, было проверено 19 продаваемых без рецепта кремов для осветления кожи и выяснилось, что ртуть содержится в 16 из них, причем в шести ее концентрация превышает предельные уровни, установленные сторонами Минаматской конвенцию о ртути, а в трех достигает критических значений. Попадание ртути в организм может быть причиной дерматологических проблем, нервных расстройств и проблем с почками.

При этом, как отмечает спецдокладчик, компании-производители выборочно финансируют выгодные им исследования или манипулируют данными, чтобы преуменьшить риски, связанные с их продукцией, тем самым вводя в заблуждение общественность и власти и препятствуя продвижению более безопасных альтернативных продуктов.

Рекомендации спецдокладчика

Орельяна предлагает государствам ряд рекомендаций. По его мнению, они, в частности, должны скорректировать "нормы" токсичности потребительских товаров и концентрации в них вредных веществ, запретить использование определенных токсичных материалов, лучше информировать население, в том числе о мерах по снижению воздействия токсичных веществ и их вреде с учетом гендерного фактора.

Страны также могут выработать требования, касающиеся надлежащей маркировки товаров, регулировать рекламную деятельность, принимать меры для ознакомления работников сферы здравоохранения с негативными последствиями воздействия токсичных веществ на человеческий организм, финансировать исследования, касающиеся влияния токсичных веществ на здоровье женщин и мужчин и активно консультироваться с женщинами.

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