Індустрія краси та ринок засобів особистої гігієни: чи захищені жінки від впливу токсичних речовин

Багато захворювань жіночої статевої системи можуть бути пов'язані з токсичністю споживчих товарів, включно з косметичними та гігієнічними засобами, якими регулярно користуються жінки. Про це заявляє у своїй доповіді незалежний експерт ООН Маркос Орельяна, передає УНН.

Експерт підкреслює в своїй новій доповіді, що системи охорони здоров'я не розраховані на те, щоб допомагати людям захищати своє фізичне і психічне здоров'я від негативного впливу токсичних речовин.

Доповідь насамперед присвячена гендерним аспектам впливу токсичних матеріалів на здоров'я людини. І зазначається, що висновки не втішні: жінки страждають значно більшою мірою, ніж чоловіки.

Орельяна, який обіймає посаду Спеціального доповідача з питання про наслідки регулювання та видалення небезпечних речовин і відходів для прав людини, стверджує, що виробництво токсичних товарів для жінок, як-от "ароматизовані" прокладки, частково може бути пов'язане із сексистськими стереотипами та гендерними забобонами. При цьому медицина орієнтована насамперед на чоловіків, а жіночим захворюванням, викликаним використанням токсичних засобів, не приділяється достатньо уваги.

Медицина орієнтована на чоловіків

Як підкреслює експертка, медичні стандарти здебільшого розраховані на чоловіків. Так, у 2020 році тільки один відсоток медичних досліджень та інновацій стосувався суто жіночих захворювань (крім онкологічних). При цьому потреби жінок у сфері лікування гормональних розладів, серцево-судинних захворювань, захворювань репродуктивної системи та психічних розладів відрізняються від потреб чоловіків.

Зазначається, що медичні працівники менш схильні вірити жінкам і часто ігнорують їхні скарги. Це, зокрема, стосується жінок, які страждають від хвороб, спричинених або посилених токсичними речовинами.

Токсичні речовини та жіночі гінекологічні хвороби

Однією з хронічних гінекологічних хвороб, від якої страждають мільйони жінок в усьому світі та яка характеризується складним набором симптомів, включно з болем у тазовій ділянці, рясними кровотечами та безпліддям, є ендометріоз. Захворюваність на нього стрімко зростає, і деякі дослідження вказують на те, що це може бути пов'язано з впливом токсичних речовин, зокрема діоксинів.

Хворі на ендометріоз не тільки змушені терпіти гострий біль, а ще й стикаються з недовірою з боку лікарів і часто довго чекають на постановку діагнозу.

Повідомляється, що однією з основних причин безпліддя серед жінок є синдром полікістозу яєчників, який часто пов'язують із впливом токсичних хімічних речовин на ендокринну систему. Причому наслідки такого впливу можуть відчуватися протягом кількох поколінь. Від полікістозу яєчників страждають від 8 до 13% жінок у репродуктивному віці, причому в 70% випадків вони не знають про це.

Ще одним жіночим захворюванням, що швидко поширюється, є фіброміома матки. Результати досліджень вказують на її можливий зв'язок із фталатами, що містяться у споживчих товарах, зокрема в упаковках продуктів харчування.

Токсичні речовини, менструація та жіночі статеві органи

На здоров'ї жінок, особливо репродуктивному, можуть негативно позначатися забобони, пов'язані з менструацією, жіночими статевими органами і загалом із жіночою природою.

Менструація часто табуюється як тема. При цьому жіночі геніталії особливо вразливі перед токсичними речовинами, оскільки шкіра жіночих статевих органів має особливу всмоктувальну здатність.

Повідомляється, що багато виробників таких засобів експлуатують забобони щодо неприємних вагінальних запахів під час менструації і під цим приводом додають у прокладки шкідливі хімічні аромати. Як ще одне рішення цієї надуманої проблеми жінкам також нерідко пропонують спринцювання, унаслідок якого організм зазнає впливу шкідливих хімічних речовин, що входять до складу деяких спринцювальників, зокрема фталатів.

Під час одного з недавніх досліджень у жіночих прокладках було виявлено свинець і миш'як, які є відомими канцерогенами. Автори іншого дослідження підрахували, що з однієї прокладки виділяється в середньому 9,4 млрд наночастинок пластику.

У доповіді також наголошується, що деякі з нових менструальних засобів, як-от спеціальні труси, призначені для багаторазового використання, можуть містити ПФАС (пер- і поліфторалкільні речовини).

При цьому проблема токсичності засобів менструальної гігієни здебільшого замовчується, а уряди більшості країн не вживають жодних заходів для того, щоб споживачі могли легко отримувати інформацію про склад товарів, які вони використовують.

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Токсичні речовини, краса та реклама

Соціальний статус жінки часто залежить від того, наскільки привабливо, професійно і молодо вона виглядає. Тому жінки частіше за чоловіків користуються різними косметичними засобами.

Проблема ускладнюється відсутністю в багатьох випадках належного маркування косметичних засобів, зокрема достовірної інформації про їхній склад. Так, наприклад, перевірка 362 товарів щодо вмісту в них триклозану, парабенів та інших хімічних речовин, що негативно впливають на ендокринну систему, проведена організаціями з восьми азіатських країн, засвідчила, що маркування багатьох із них не містить повної або достовірної інформації, при цьому в деяких із них містяться великі обсяги небезпечних хімічних речовин.

Деякі засоби для розпрямлення волосся досі містять формальдегід, який є канцерогенною речовиною. Масштабне дослідження, присвячене таким засобам, використовуваним головним чином жінками африканського походження, виявило пов'язаний з ними підвищений ризик розвитку раку матки.

В ході недавнього дослідження, проведеного в Тринідаді і Тобаго, було перевірено 19 продаються без рецепта кремів для освітлення шкіри і з'ясувалося, що ртуть міститься в 16 з них, причому в шести її концентрація перевищує граничні рівні, встановлені сторонами Мінаматской Конвенцію про ртуть, а в трьох досягає критичних значень. Потрапляння ртуті в організм може бути причиною дерматологічних проблем, нервових розладів і проблем з нирками.

При цьому, як зазначає спецдоповідач, компанії-виробники вибірково фінансують вигідні їм дослідження або маніпулюють даними, щоб применшити ризики, пов'язані з їх продукцією, тим самим вводячи в оману громадськість і владу і перешкоджаючи просуванню більш безпечних Альтернативних продуктів.

Рекомендації спецдоповідача

Орельяна пропонує державам ряд рекомендацій. На його думку, Вони, зокрема, повинні скорегувати "норми" токсичності споживчих товарів і концентрації в них шкідливих речовин, заборонити використання певних токсичних матеріалів, краще інформувати населення, в тому числі про заходи щодо зниження впливу токсичних речовин і їх шкоду з урахуванням гендерного фактора.

Країни також можуть виробити вимоги, що стосуються належного маркування товарів, регулювати рекламну діяльність, вживати заходів для ознайомлення працівників сфери охорони здоров'я з негативними наслідками впливу токсичних речовин на людський організм, фінансувати дослідження, що стосуються впливу токсичних речовин на здоров'я жінок і чоловіків і активно консультуватися з жінками.

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