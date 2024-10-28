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5 важливих порад для догляду за шкірою восени: що радять експерти

Київ • УНН

 • 44318 перегляди

Експерти розповіли про необхідність зволоження, живлення та захисту шкіри в осінній період.

5 важливих порад для догляду за шкірою восени: що радять експерти

Восени шкіра потребує особливого догляду, оскільки після літньої спеки вона може стати сухою і пошкодженою. З метою її відновлення важливо зосередитися на живленні, зволоженні та захисті. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Спеціалісти стверджують, що навіть восени ультрафіолетове випромінювання може негативно впливати на стан шкіри, викликаючи її сухість і пігментацію. Різкі зміни температури, характерні для цього сезону, також можуть посилити проблеми. Щоб запобігти негативному впливу, необхідно використовувати засоби з SPF-фільтром, навіть якщо сонце не виглядає агресивно.

Після літа доцільно перейти на більш густі креми, які допоможуть утримувати вологу та відновлювати природний бар'єр. Не забувайте про нічні креми, які сприяють регенерації шкіри під час сну. Крім того, сироватки з вітамінами і гіалуроновою кислотою можуть значно покращити її стан.

У холодну пору року процес оновлення шкіри сповільнюється, що призводить до тьмяності і нерівностей. Регулярне використання пілінгів допоможе запустити регенерацію та зменшити пігментацію. Для м'якшого очищення варто обирати ферментні пілінги, які не викликають подразнень.

Поради для догляду за шкірою восени

1. Оновіть засоби для очищення: відмовтеся від спиртових тоніків на користь м'яких очищувальних засобів, які не пересушують шкіру.

2. Використовуйте пілінги: залежно від типу шкіри, проводьте ферментні пілінги раз на тиждень або частіше, щоб уникнути скупчення ороговілих клітин.

3. Зволожуйте шкіру: крім кремів, впровадьте маски з гіалуроновою кислотою для глибокого зволоження.

4. Підбирайте поживні креми: додайте їх до вашого щоденного догляду, щоб підтримувати шкіру у здоровому стані.

5. Захищайте капіляри: використовуйте спеціальні засоби для запобігання почервонінню, які допоможуть захистити шкіру в холодний період.

Дотримуючись цих порад, ви зможете підготувати свою шкіру до зимового сезону та зберегти її здоровою і красивою.

Індустрія краси та ринок засобів особистої гігієни: чи захищені жінки від впливу токсичних речовин26.10.24, 11:02 • 279083 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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