Як захистити волосся влітку: поради трихолога

Літній сезон може залишити по собі не лише теплі спогади й засмагу, а й тьмяні, посічені кінчики. УНН поспілкувався із трихологом-реабілітологом з 12-річним досвідом Анастасією Мухачовою аби дізнатися, як правильно доглядати за волоссям у спеку та на що звертати увагу, щоб повернутися з відпустки з блискучими пасмами.

Чому важливо захищати волосся влітку

За словами експертки, вплив сонця на волосся такий самий, як і на все інше - руйнівний - волосся втрачає свої структурні елементи.

"Внаслідок цього волосся стає крихким, легко плутається, фарбоване - втрачає і штучний пігмент. Уявіть, навіть вуличні меблі мають 7 рівнів захисту від сонця! А ваше волосся – скільки?", - зауважує трихолог.

Основні фактори ризику для волосся

Найголовніший ризик - це прямий вплив сонця на шкіру голови та волосся. УФ-промені руйнують кератин - білок, що формує структуру волосся. Волосся стає ламким, сухим, втрачає блиск і пігмент.

Ще один із факторів - вицвітання кольору. Сонце знищує пігмент меланін, який надає волоссю природного кольору. Особливо вразливе русяве, світле та руде волосся. Пофарбоване волосся вигорає ще швидше, втрачає яскравість і насиченість тону.

Тривале перебування під прямим сонцем висушує волосся і шкіру голови. Волосся стає сухим, жорстким, втрачає природний блиск. Це також може викликати лущення шкіри голови або свербіж.

Ще одним наслідком шкідливого впливу сонця може стати порушення роботи сальних залоз. Коли сонце сушить шкіру, у відповідь залози починають виробляти більше шкірного сала, що може призводити до жирного коріння і сухих кінчиків.

Окрім цього УФ-промені запускають окиснювальні процеси, які руйнують клітини волосяної цибулини. Це може призводити до уповільнення росту або випадіння волосся.

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Як уникнути пошкоджень під час відпочинку

Щоб не довелося відновлювати локони після відпустки, фахівчиня рекомендує кілька простих, але ефективних кроків.

"Влітку доведеться частіше робити зволожуючу або живильну маску. Обов’язково використовувати незмивний догляд плюс флюїд/олію/термозахист, додати SPF і регулярно протягом дня оновлювати SPF", - радить Мухачова.

Особливо важливо - не нехтувати головним убором під час активного перебування на сонці. За словами експертки, він захищає не лише волосся, а й обличчя, вуха, декольте та плечі.

Поради для збереження блиску та здоров’я волосся

Якщо ви купалися в морі чи басейні, не забувайте про наступну базову процедуру. "Одразу ополосніть волосся під проточною водою й оновіть, щонайменше, SPF, а краще, і увесь ваш догляд, що використовуєте після миття. В цей же вечір треба вимити голову і зробити зволожуючу маску. Тоді із відпустки ви повернетеся із доглянутим волоссям, наче відвозили його в спа", - заспокоює трихолог.

Що вона вкрай радить не робити, так це розкладати волосся під промені сонця для досягнення вигоряння, адже це руйнує його.

Домашній догляд та професійні процедури

Домашній догляд включає регулярне зволоження: маски з оліями - кокосовою, аргановою тощо.

Влітку віддавайте перевагу легким безсульфатним шампуням та зволожувальним кондиціонерам. Раз на тиждень варто робити глибоке відновлення: живильна маска або тепле обгортання допоможуть повернути волоссю еластичність і блиск. Не зайвим буде уникати частого використання фена та плойки, аби не погіршувати ситуацію.

У салонах краси влітку рекомендують процедури ламінування, ботокс для волосся чи реконструкцію кератином - вони створюють захисну плівку, яка допомагає зберегти вологу та блиск. А найголовніше - не забувайте про регулярне підрізання посічених кінчиків, адже здоров’я волосся починається з простого, але системного догляду.

Як обрати правильні засоби захисту

Підібрати правильний засіб із SPF допоможе майстер.

Зазвичай майстри мають декілька препаратів на вибір зі SPF для волосся. Чому декілька, тому що ви маєте різні типи волосся і, відповідно, комфорт від використання незмивного засобу в кожного типу свій (щоб захищав і не робив волосся мацним або, навпаки, не мав змоги впоратися при пористому волоссі, наприклад - пояснює трихолог.

А якщо плануєте самостійно обирати засіб, фахівчиня радить уважно вивчати склад засобів.

"Шукайте у складах, наприклад, Бензофенон-4, Ethylhexyl Dimethyl Paba", - радить Мухачова.

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Поради для збереження блиску та здоров’я волосся

Головне - не відкладати догляд на потім.

Захистити та покращити стан завжди простіше тут і зараз, чим після того, як волосся відламалося - наголошує трихолог.

У якості профілактики пошкодженого волосся, слід дотримуватися простих правил:

1. Зволоження. Раз або двічі на тиждень наносіть глибоко зволожувальні маски з натуральними компонентами - алое вера, гіалуроновою кислотою, медом чи пантенолом. Для щоденного догляду використовуйте незмивні кондиціонери або спреї, які захищають і зволожують протягом дня.

2. Менше тепла. Скоротіть використання фенів, плойок та прасок до мінімуму. Волосся й так піддається температурному стресу від сонця, тому додаткове нагрівання його ослаблює. Якщо все ж потрібна укладка - обов’язково наносіть термозахист.

3. Захист від сонця. Обирайте засоби з позначками UV protection - вони створюють невидимий бар’єр проти ультрафіолету.

4. Обережно з фарбуванням. Якщо плануєте змінювати колір волосся - зробіть це за кілька тижнів до активного перебування на сонці. Після фарбування обов’язково використовуйте спеціальні шампуні для кольору.

5. Раціон. Пийте достатньо води, їжте більше сезонних фруктів і овочів, продуктів із цинком, залізом, біотином, омега-3 (риба, горіхи, авокадо) - усе це живить волосяні фолікули.

6. Правильне розчісування. Не розчісуйте мокре волосся – в такому стані воно найбільш вразливе. Спочатку промокніть його рушником і лише потім обережно розчісуйте щіткою з рідкими зубцями або гребенем із дерева.

7. Оновлення кінчиків. Щоб волосся виглядало живим і доглянутим, не забувайте підстригати кінчики кожні 6–8 тижнів. Особливо влітку, коли сухість і січення виникають швидше.

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