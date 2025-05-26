Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

"Голі" нігті, мінімалізм та класика – такими будуть літні тренди манікюру і педикюру цього літа. Про це журналістці УНН розповіла майстриня манікюру, переселенка з Харкова Олена Лепкова.

Уже протягом кількох років у тренді наразі є природність та мінімалізм, цьогоріч мають попит "голі" нігті. Це нюд, який здається настільки натуральним, ніби покриття гелем відсутнє. Також клієнти роблять і звичайний нюд, френч, не втрачають актуальність і базові відтінки – червоний та чорний

Серед популярних форм нігтів зараз - чіткий квадрат, мигдаль і також скво-овал. Все, як завжди, тут без змін. Звичайно, є і екстремальна довжина, це стилет, але він зустрічається рідше, ніж квадрат і натуральні форми нігтів.

Сюди можна віднести нюди, потім червоний, чорний і ще в цьому році стає актуальним світло-жовтий, белесо-жовтий колір. Він зайшов в тренд як в одязі, так і на нігтях.

Найчастіше зараз клієнти обирають втирку перлинна. Мало хто робить дизайни. Також ще надають перевагу "котячому оку", але зі стриманими відтінками, на кшталт блакитного чи сріблястого, типу корейський варіант

Педикюрні тренди, як і манікюрні йдуть нова в ногу – переважно роблять кольори нігтиків на ногах такі, як і на руках. В основному педикюр з покриттям гель-лаком роблять влітку, коли ніжка відкрита, бо взимку небезпечно їх покривати, бо можуть виникнути проблеми з нігтями, оскільки вони не дихають та знаходяться в теплому взутті.

Я раджу слідкувати за кутикулою, використовуючи олійки. Звісно, не варто нічого гризти та відкусувати. Шкіру рук слід зволожувати кремом: взимку використовувати більш насичений, влітку легкий якийсь лосьйон. Щодо догляду за ніжками, то тут не варто зрізати в куточках нігтики, бо буде вростання. Також треба використовувати крем для ніжок. Базово має бути зручне взуття, яке не буде тиснути. Покриття на нігтях ніг має бути тоненьке та безпечне