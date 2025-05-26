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Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

Київ • УНН

 • 17224 перегляди

Влітку 2025 року в тренді будуть природність, мінімалізм, "голі" нігті, нюдові відтінки, френч, червоний і чорний кольори. Також актуальним стане світло-жовтий колір та перлинна втирка.

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

"Голі" нігті, мінімалізм та класика – такими будуть літні тренди манікюру і педикюру цього літа. Про це журналістці УНН розповіла майстриня манікюру, переселенка з Харкова Олена Лепкова.

Природність і мінімалізм

Уже протягом кількох років у тренді наразі є природність та мінімалізм, цьогоріч мають попит "голі" нігті. Це нюд, який здається настільки натуральним, ніби покриття гелем відсутнє. Також клієнти роблять і звичайний нюд, френч, не втрачають актуальність і базові відтінки – червоний та чорний

- розповіла майстриня.

Популярні форми нігтів

Серед популярних форм нігтів зараз - чіткий квадрат, мигдаль і також скво-овал. Все, як завжди, тут без змін. Звичайно, є і екстремальна довжина, це стилет, але він зустрічається рідше, ніж квадрат і натуральні форми нігтів.

Трендові кольори

Сюди можна віднести нюди, потім червоний, чорний і ще в цьому році стає актуальним світло-жовтий, белесо-жовтий колір. Він зайшов в тренд як в одязі, так і на нігтях.

Дизайни з ефектами

Найчастіше зараз клієнти обирають втирку перлинна. Мало хто робить дизайни. Також ще надають перевагу "котячому оку", але зі стриманими відтінками, на кшталт блакитного чи сріблястого, типу корейський варіант

- поділилася майстриня.

Педикюрні тренди

Педикюрні тренди, як і манікюрні йдуть нова в ногу – переважно роблять кольори нігтиків на ногах такі, як і на руках. В основному педикюр з покриттям гель-лаком роблять влітку, коли ніжка відкрита, бо взимку небезпечно їх покривати, бо можуть виникнути проблеми з нігтями, оскільки вони не дихають та знаходяться в теплому взутті.

Поради щодо догляду

Я раджу слідкувати за кутикулою, використовуючи олійки. Звісно, не варто нічого гризти та відкусувати. Шкіру рук слід зволожувати кремом: взимку використовувати більш насичений, влітку легкий якийсь лосьйон. Щодо догляду за ніжками, то тут не варто зрізати в куточках нігтики, бо буде вростання. Також треба використовувати крем для ніжок. Базово має бути зручне взуття, яке не буде тиснути. Покриття на нігтях ніг має бути тоненьке та безпечне

- додала Олена Лепкова.

Нагадаємо, весна 2025 поєднувала комфорт і розкіш. У тренді були люкс-спорт, тканини льон, шифон, а також об'ємні аксесуари, натхненні Деніелом Розберрі.

Раніше УНН писав, що все більше українок відмовляються від пластичних операцій та косметологічних процедур на користь натурального вигляду.

Яна Соколівська

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