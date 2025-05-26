Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025
Киев • УНН
Летом 2025 года в тренде будут естественность, минимализм, "голые" ногти, нюдовые оттенки, френч, красный и черный цвета. Также актуальным станет светло-желтый цвет и жемчужная втирка.
"Голые" ногти, минимализм и классика – такими будут летние тренды маникюра и педикюра этим летом. Об этом журналистке УНН рассказала мастерица маникюра, переселенка из Харькова Елена Лепкова.
Естественность и минимализм
Уже в течение нескольких лет в тренде сейчас естественность и минимализм, в этом году пользуются спросом "голые" ногти. Это нюд, который кажется настолько натуральным, будто покрытие гелем отсутствует. Также клиенты делают и обычный нюд, френч, не теряют актуальность и базовые оттенки – красный и черный
Популярные формы ногтей
Среди популярных форм ногтей сейчас – четкий квадрат, миндаль и также скво-овал. Все, как всегда, здесь без изменений. Конечно, есть и экстремальная длина, это стилет, но он встречается реже, чем квадрат и натуральные формы ногтей.
Трендовые цвета
Сюда можно отнести нюды, потом красный, черный и еще в этом году становится актуальным светло-желтый, белесо-желтый цвет. Он зашел в тренд как в одежде, так и на ногтях.
Дизайны с эффектами
Чаще всего сейчас клиенты выбирают втирку жемчужная. Мало кто делает дизайны. Также еще отдают предпочтение "кошачьему глазу", но со сдержанными оттенками, вроде голубого или серебристого, типа корейский вариант
Педикюрные тренды
Педикюрные тренды, как и маникюрные идут нова в ногу – в основном делают цвета ноготков на ногах такие, как и на руках. В основном педикюр с покрытием гель-лаком делают летом, когда ножка открыта, потому что зимой опасно их покрывать, потому что могут возникнуть проблемы с ногтями, поскольку они не дышат и находятся в теплой обуви.
Советы по уходу
Я советую следить за кутикулой, используя масла. Конечно, не стоит ничего грызть и откусывать. Кожу рук следует увлажнять кремом: зимой использовать более насыщенный, летом легкий какой-нибудь лосьон. Что касается ухода за ножками, то здесь не стоит срезать в уголках ноготки, потому что будет врастание. Также нужно использовать крем для ножек. Базово должна быть удобная обувь, которая не будет давить. Покрытие на ногтях ног должно быть тоненькое и безопасное
Напомним, весна 2025 сочетала комфорт и роскошь. В тренде были люкс-спорт, ткани лен, шифон, а также объемные аксессуары, вдохновленные Дэниелом Розберри.
Ранее УНН писал, что все больше украинок отказываются от пластических операций и косметологических процедур в пользу натурального вида.