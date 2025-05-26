Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

"Голые" ногти, минимализм и классика – такими будут летние тренды маникюра и педикюра этим летом. Об этом журналистке УНН рассказала мастерица маникюра, переселенка из Харькова Елена Лепкова.

Естественность и минимализм

Уже в течение нескольких лет в тренде сейчас естественность и минимализм, в этом году пользуются спросом "голые" ногти. Это нюд, который кажется настолько натуральным, будто покрытие гелем отсутствует. Также клиенты делают и обычный нюд, френч, не теряют актуальность и базовые оттенки – красный и черный - рассказала мастерица.

Популярные формы ногтей

Среди популярных форм ногтей сейчас – четкий квадрат, миндаль и также скво-овал. Все, как всегда, здесь без изменений. Конечно, есть и экстремальная длина, это стилет, но он встречается реже, чем квадрат и натуральные формы ногтей.

Трендовые цвета

Сюда можно отнести нюды, потом красный, черный и еще в этом году становится актуальным светло-желтый, белесо-желтый цвет. Он зашел в тренд как в одежде, так и на ногтях.

Дизайны с эффектами

Чаще всего сейчас клиенты выбирают втирку жемчужная. Мало кто делает дизайны. Также еще отдают предпочтение "кошачьему глазу", но со сдержанными оттенками, вроде голубого или серебристого, типа корейский вариант - поделилась мастерица.

Педикюрные тренды

Педикюрные тренды, как и маникюрные идут нова в ногу – в основном делают цвета ноготков на ногах такие, как и на руках. В основном педикюр с покрытием гель-лаком делают летом, когда ножка открыта, потому что зимой опасно их покрывать, потому что могут возникнуть проблемы с ногтями, поскольку они не дышат и находятся в теплой обуви.

Советы по уходу

Я советую следить за кутикулой, используя масла. Конечно, не стоит ничего грызть и откусывать. Кожу рук следует увлажнять кремом: зимой использовать более насыщенный, летом легкий какой-нибудь лосьон. Что касается ухода за ножками, то здесь не стоит срезать в уголках ноготки, потому что будет врастание. Также нужно использовать крем для ножек. Базово должна быть удобная обувь, которая не будет давить. Покрытие на ногтях ног должно быть тоненькое и безопасное - добавила Елена Лепкова.

Напомним, весна 2025 сочетала комфорт и роскошь. В тренде были люкс-спорт, ткани лен, шифон, а также объемные аксессуары, вдохновленные Дэниелом Розберри.



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