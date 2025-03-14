Тренди весни 2025: люкс-спорт, льон, шифон та об'ємні аксесуари

Весна — це час змін, оновлення та експериментів. Цього сезону мода поєднує комфорт, розкіш і практичність, пропонуючи несподівані комбінації тканин, кольорів і стилів. Як виглядати стильно навесні 2025 року, які матеріали будуть у тренді та на які аксесуари варто звернути увагу — про це УНН поговорив з експертом у сфері моди Іриною Бейлі.

Які основні модні тренди очікуються на весну 2025 року?

Елегантності та комфорту завжди у тренді, але ж ось декілька ключових тенденцій, які цієї весни вийшли в авангард.

Люкс-спорт — досить еклектичний тренд, але якщо поєднати спортивні елементи з розкішними тканинами, то він набуває шарму та своєрідного легкого шику. Наприклад, сукні-поло, олімпійки та вітровки з нейлону та атласу, як у колекціях Dior та Off-White.

Та щоб виглядати дорого не обовʼязково витрачати багато. Достатньо поєднати довгу спідницю з шифону з вашими кросами та улюбленим худі, почепити вінтажних обʼємну брошку і вуаля! Вам комфортно і ви на піку стилю!

В цілому, легкі, повітряні матеріали, такі як тюль, органза та шифон, не тільки додають образу ніжності та романтичності, а ще й демонструють вашу обізнаність у новітніх трендах цієї весни!

Як вибір кольору Pantone для 2025 року впливатиме на весняну колекцію одягу та аксесуарів?

Головним кольором 2025 року за версією Pantone став Mocha Mousse — теплий коричневий відтінок, що нагадує про шоколад та каву. Цей колір символізує повернення до природності та простоти. Він чудово поєднується з іншими трендовими відтінками сезону, такими як карамельно-коричневий, пурпурно-рожевий та ніжно-бірюзовий.

Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

Які тканини та матеріали будуть в тренді весною 2025 року? Чи є якісь несподівані комбінації чи матеріали, на які варто звернути увагу?

Весна 2025 року приносить нам різноманітність у виборі тканин, та це залежить де, в якому регіоні нашої планети ви зустрічаєте цю весну. Адже модні тренди на Південому узбережжі дуже відрізняється від трендів більш контрастного клімату. Тож, вам вирішувати, чи відповідати на оклик моди чи ні.

І все ж, приведу вам світові загальні тенденції тканин сезону весни-літа 2025.

Льон. Він ніколи не виходить з моди. Лляні штани та інші вироби з льону забезпечують комфорт та стиль. До того ж, зараз аутентичні сорочки поєднують з денімом та піджаками чоловічого крою і я це просто обожнюю! Вишиванка, джинси на високій талії і піджак чи пальто накинуті на плечі. Це неймовірно стильно!

Тюль, органза та шифон, це я вже зазначила.

Нейлон та атлас. Ці тканини використовуються для створення спортивних, але водночас елегантних луків.

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Які аксесуари будуть на піку популярності навесні 2025? Чи варто звертати увагу на конкретні тренди в сумках, взутті чи ювелірних виробах?

Вже котрий сезон поспіль тон у виборі модних аксесуарів задає неймовірно талановитий Деніел Розберрі (Daniel Roseberry), який обіймає посаду креативного директора модного дому Schiaparelli. Просто передивіться його шоу цього року, і навіть минулого, і дайте волю вашому натхненню та уяві!

Обʼємні футуристичні сережки та брошки, неймовірні колʼє, намиста та каблучки різних розмірів та дизайну! Справжні арт-обʼєкти! До речі ви, при бажанні, можете і самі створити щось на кшталт Деніела! І це стане, як говорять англійці, приводом для розмови чи знайомства.

Поради для стильного та комфортного вигляду під час весняних дощів

І знов погода. Вона дуже часто руйнує наші очікування на рахунок нашого луку. Але вихід є!

Ваш друзі у цьому випадку, це водонепроникні плащі та куртки. Оберіть моделі з прозорих матеріалів або яскравих кольорів, щоб залишатися сухою та стильною.

І як я не проти гумових чоботів, але вони зараз дуже модні.

До того ж, сучасні дизайни дозволяють поєднувати їх з різними образами, додаючи родзинку.

Пам’ятайте, ваше відчуття комфорту та впевненості - завжди у моді!

Експериментуйте з трендами, але завжди залишайтеся собою.

Модні перестановки: Донателла Версаче покидає пост у Versace, а Демна Гвасалія переходить до Gucci