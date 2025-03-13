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Модні перестановки: Донателла Версаче покидає пост у Versace, а Демна Гвасалія переходить до Gucci

Київ • УНН

 • 19562 перегляди

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, її замінить Даріо Вітале. Демна Гвасалія пішов з Balenciaga і очолив Gucci, змінивши Сабато Де Сарно.

Модні перестановки: Донателла Версаче покидає пост у Versace, а Демна Гвасалія переходить до Gucci

Сьогодні світ моди потрясли дві новини - Донателла Версаче відмовилася від креативного керівництва люксовим модним лейблом Versace, а Демна Гвасалія покидає Balenciaga, щоб обійняти посаду креативного директора модного будинку Gucci, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє AFP, Донателла Версаче відмовляється від креативного керівництва люксовим модним лейблом Versace через майже три десятиліття, про що було оголошено в четвер, що фактично поклало край сімейному контролю над брендом.

Платинову блондинку, яка є невід'ємною частиною італійської моди і якій у травні виповниться 70 років, змінить на цій посаді директор з дизайну Miu Miu Даріо Вітале, що деякі інсайдери галузі вважають прелюдією до майбутнього придбання Versace її більшим конкурентом Prada, якому також належить Miu Miu.

Нова роль головного креативного директора для Вітале — шанованого, але маловідомого дизайнера, який курував стрімке зростання продажів Miu Miu — являє собою поворотний момент для лейбла Versace, який був заснований у 1978 році старшим братом Версаче Джанні.

Бренд, улюблений завсідниками модних тусовок і відомий своїм логотипом з Медузою, за десятиліття свого існування на модній сцені пережив злети і падіння.

Донателла Версаче тепер стане головним послом бренду з 1 квітня, в той же день, коли Вітале прийде до влади, сказав власник Capri Holdings Limited.

"Для мене було найбільшою честю продовжити спадщину мого брата Джанні. Він був справжнім генієм, але я сподіваюся, що у мене є частина його духу і наполегливості", — сказав Версаче.

Дизайнер, яка вийшла на свій звичайний уклін в кінці показу на Тижні моди в Мілані в минулому місяці, додала, що вона залишиться "найбільш пристрасною прихильницею" бренду.

Будучи директором з дизайну Miu Miu — більш молодіжної лінії Prada — Вітале курирувала 93-відсоткове зростання роздрібних продажів в минулому році в сумно відомому складному середовищі для моди класу люкс.

Він сказав, що Versace може похвалитися "унікальною спадщиною, що охоплює десятиліття і формує історію моди".

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-202612.03.2025, 17:33 • 354506 переглядiв

Додамо

Сьогодні також стало відомо, що Демна Гвасалія покидає Balenciaga, щоб обійняти посаду креативного директора модного будинку Gucci. Як пише WWD, про це оголосив гендиректор Gucci Стефано Кантіно.

"Демна привнесе в Gucci щось виняткове. Його погляд на сучасну моду по-справжньому унікальний, і саме цього заслуговує і вимагає Gucci в майбутньому", — сказав Кантіно.

Гвасалія доручають вивести італійський модний дім із застою. Демна змінює Сабато Де Сарно, який покинув Gucci на початку лютого після дворічної співпраці. Хоча колекції Сарно не називали провальними, вони не викликали очікуваного ажіотажу і не змогли повторити комерційний успіх бренду недалеких часів Алессандро Мікеле.

"Ми згодні з тим, що Демна — один з найкращих креативних директорів свого покоління, без жодних сумнівів. Він довів свою здатність перетворити Balenciaga за час свого керівництва — переосмислити його ідентичність і, зрозуміло, погляд на моду", — додав Кантіно.

У спільному пресрелізі Balenciaga і Kering (конгломерат, що володіє Gucci) Демна сказав, що радий приєднатися до родини Gucci.

"Для мене велика честь зробити свій внесок у дім, який я глибоко поважаю і яким давно захоплююся. Я з нетерпінням чекаю можливості написати разом зі Стефано і всією командою нову главу дивовижної історії Gucci", — наводить слова дизайнера WWD.

Демна завершить свою роботу в Balenciaga показом haute couture 6 липня і незабаром після цього офіційно почне роботу в Gucci. Поки невідомо, коли грузинський дизайнер представить свою першу колекцію для італійського модного будинку.

Демна народився в Грузії, він уродженець Сухумі. Гвасалія вивчав міжнародну економіку в Тбілісі, а потім дизайн одягу в Антверпені. Працював у Margiela і Louis Vuitton, але світову популярність здобув завдяки бренду Vetements, створеному з братом Гурамом у 2014 році.

У 2015 році очолив Balenciaga, де переосмислив розкіш. Він надихаючись вуличною модою і споживчою культурою, одночасно переосмислюючи архіви Крістобаля Баленсіага. Покази Гвасалія стали грандіозними перформансами, але були і скандали — особливо навколо рекламної кампанії 2022 року.

З Gucci у Демни вже був досвід співпраці в 2021 році, коли бренди "зламали" колекції один одного. Мікеле представив колекцію Gucci з силуетами та емблемами Balenciaga, в той час як Демна запропонував інтерпретації впізнаваних фірмових стилів Gucci в одязі Balenciaga.

На сьогодні Гвасалія вважається одним з найвпливовіших людей у світі моди.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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