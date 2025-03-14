Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Весна — это время перемен, обновления и экспериментов. В этом сезоне мода сочетает комфорт, роскошь и практичность, предлагая неожиданные комбинации тканей, цветов и стилей. Как выглядеть стильно весной 2025 года, какие материалы будут в тренде и на какие аксессуары стоит обратить внимание — об этом УНН поговорил с экспертом в сфере моды Ириной Бейли.

Какие основные модные тренды ожидаются на весну 2025 года?

Элегантность и комфорт всегда в тренде, но вот несколько ключевых тенденций, которые этой весной вышли в авангард.

Люкс-спорт — довольно эклектичный тренд, но если сочетать спортивные элементы с роскошными тканями, то он приобретает шарм и своеобразный легкий шик. Например, платья-поло, олимпийки и ветровки из нейлона и атласа, как в коллекциях Dior и Off-White.

Но чтобы выглядеть дорого, не обязательно тратить много. Достаточно совместить длинную юбку из шифона с вашими кроссами и любимым худи, повесить винтажную объемную брошь и вуаля! Вам комфортно и вы на пике стиля!

В целом, легкие, воздушные материалы, такие как тюль, органза и шифон, не только добавляют образу нежности и романтичности, но и демонстрируют вашу осведомленность в новейших трендах этой весны!

Как выбор цвета Pantone для 2025 года будет влиять на весеннюю коллекцию одежды и аксессуаров?

Главным цветом 2025 года по версии Pantone стал Mocha Mousse — теплый коричневый оттенок, напоминающий о шоколаде и кофе. Этот цвет символизирует возвращение к естественности и простоте. Он прекрасно сочетается с другими трендовыми оттенками сезона, такими как карамельно-коричневый, пурпурно-розовый и нежно-бирюзовый.

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Какие ткани и материалы будут в тренде весной 2025 года? Есть ли какие-то неожиданные комбинации или материалы, на которые стоит обратить внимание?

Весна 2025 года приносит нам разнообразие в выборе тканей, и это зависит где, в каком регионе нашей планеты вы встречаете эту весну. Ведь модные тренды на Южном побережье очень отличаются от трендов более контрастного климата. Поэтому, вам решать, отвечать ли на зов моды или нет.

И все же, приведу вам мировые общие тенденции тканей сезона весна-лето 2025.

Лен. Он никогда не выходит из моды. Льняные брюки и другие изделия из льна обеспечивают комфорт и стиль. К тому же, сейчас аутентичные рубашки сочетают с денимом и пиджаками мужского кроя и я это просто обожаю! Вышиванка, джинсы на высокой талии и пиджак или пальто наброшены на плечи. Это невероятно стильно!

Тюль, органза и шифон, это я уже отметила.

Нейлон и атлас. Эти ткани используются для создания спортивных, но в то же время элегантных луков.

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Какие аксессуары будут на пике популярности весной 2025? Стоит ли обращать внимание на конкретные тренды в сумках, обуви или ювелирных изделиях?

Уже который сезон подряд тон в выборе модных аксессуаров задает невероятно талантливый Дэниел Розберри (Daniel Roseberry), который занимает должность креативного директора модного дома Schiaparelli. Просто пересмотрите его шоу в этом году, и даже в прошлом, и дайте волю вашему вдохновению и воображению!

Объемные футуристические серьги и броши, невероятные колье, бусы и кольца разных размеров и дизайна! Настоящие арт-объекты! Кстати, вы, при желании, можете и сами создать что-то вроде Дэниела! И это станет, как говорят англичане, поводом для разговора или знакомства.

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И снова погода. Она очень часто разрушает наши ожидания на счет нашего лука. Но выход есть!

Ваши друзья в этом случае, это водонепроницаемые плащи и куртки. Выберите модели из прозрачных материалов или ярких цветов, чтобы оставаться сухой и стильной.

И как я не против резиновых сапог, но они сейчас очень модные.

К тому же, современные дизайны позволяют сочетать их с разными образами, добавляя изюминку.

Помните, ваше чувство комфорта и уверенности - всегда в моде!

Экспериментируйте с трендами, но всегда оставайтесь собой.

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