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Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Киев • УНН

 • 2638 просмотра

Сергей Кузьминых систематически нарушал ПДД, управляя авто пьяным и без прав, за что был оштрафован. Он также игнорировал судебные заседания и распивал алкоголь в общественном месте.

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Нардеп Сергей Кузьминых управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что остался без прав. Несмотря на это, нардеп продолжил садиться за руль, за что трижды был задержан полицией. На заседание суда по "пьяному" управлению Кузьминых, по привычке, не явился. А впоследствии был оштрафован еще и за распитие алкоголя в общественных местах. Эти случаи — очередное доказательство игнорирования закона со стороны народного избранника, уже известного из-за громкого дела о взяточничестве. УНН собрал для вас историю нарушений нардепа. 

У скандального нардепа Сергея Кузьминых изъяли права за "пьяное" вождение, а впоследствии оштрафовали на 10 200 гривен. 

В судебном постановлении говорится, что патрульные увидели у водителя типичные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, резкое изменение цвета кожи лица, выраженное дрожание пальцев рук. В присутствии свидетелей Кузьминых отказался от прохождения осмотра с помощью "Драгера" или же в медучреждении, что было зафиксировано в документах. Материалы по обвинению Кузьминых в совершении админправонарушения по ст. 130 КУоАП были переданы в Богунский райсуд Житомира. 

На судебные заседания, по вождению в нетрезвом состоянии Сергей Кузьминых, уже классически, не появлялся дважды. В конце концов суд признал его виновным, наложил штраф, лишил права управления и обязал уплатить судебный сбор. 

Но Кузьминых не согласился с таким решением суда и подал апелляцию. Среди оснований апелляционной жалобы он, среди прочего, указал, что суд нарушил его право на участие во время рассмотрения дела. Мол, один раз он пришел в суд, но оказалось, что рассмотрение на этот день не назначено. А второй раз не явился, потому что заболел. Также Кузьминых считал, что суд первой инстанции не учел все обстоятельства дела. Апелляционный суд исследовав все предоставленные материалы решил, что апеллянт не предоставил доказательств этого, а также не сообщил суд о том, что не может явиться на заседание. Интересно, что апелляция рассматривалась тоже в отсутствие Кузьминых. О том этого раза он уже предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. В конце концов апелляционный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции тем самым подтвердив виновность Кузьминых.

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС04.06.25, 12:02 • 36033 просмотра

Но и это не остановило Кузьминых. Наверное, "море по колено". Скандальный нардеп продолжил управлять без водительских прав. За что был еще 3 раза задержан патрульной полицией. Первые два раза Кузьминых управлял без документов, вероятно, тем же авто, на котором гонял "под шафе", Opel Vectra. Однако, впоследствии пересел на Toyota Land Cruiser Prado, и продолжил нарушать ПДД уже на другом авто. 

Но на этом административные правонарушения Кузьминых не закончились. Впоследствии полиция задержала скандального нардепа еще и за распитие алкоголя в общественных местах. По нашей информации, это произошло в центре столицы в парке на бульваре Шевченко. И за свои действия нардеп уплатил 51 гривну штрафа. 

Добавим

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения. По данным Опендатабот, в 2024 году 1 000 ДТП с погибшими и травмированными произошло из-за управления авто пьяными водителями. 110 человек погибли в таких авариях, еще 1302 человека травмировались. 

Сергей Кузьминых не единственный нардеп, который позволяет себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Так, нардеп Евгений Брагар также "засветился" в скандале, по управлению авто в нетрезвом состоянии. Тогда, правоохранители заподозрили у него наркотическое опьянение. Однако, Брагар согласился пройти экспертизу. И впоследствии получил "отрицательный" тест на присутствие наркотиков в организме. В отличие от нардепа Кузьминых, который отказался от экспертизы.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "переховування" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации, предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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