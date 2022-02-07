Спійманого на хабарі "слугу" Кузьміних затримали - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, фігуранта справи про хабар у пів мільйона, затримали. Про це повідомили у НАБУ, пише УНН.
Цитата:
“Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців”, — йдеться в повідомленні НАБУ.
На оприлюднених НАБУ фото видно, що нардепа Кузьміних затримали в приміщенні.
Невдовзі, за даними НАБУ, нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Що було раніше
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн. Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.