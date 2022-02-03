Спійманого на хабарі "слугу" Кузьміних оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро розшукує народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, пише УНН з посиланням на інформацію НАБУ про розшук депутата.
Цитата:
"3 лютого 2022 року НАБУ оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ", - вказали у бюро.
Деталі
31 січня 2022 року Генеральним прокурором підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.
Наголошується, що Кузьміних має також прийти 07.02.2022 о 10 год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро України для участі у врученні письмового повідомлення про підозру та допиті у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному провадженні.
Доповнення
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн. Спійманий на хабарі "слуга" Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
Нагадаємо, що Кузьміних задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.