Спійманий на хабарі "слуга" Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нардеп від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого спіймали на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн не з'являється у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за повістками про виклик. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.