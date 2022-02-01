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Шахед-136

Спійманий на хабарі "слуга" Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП

Спійманий на хабарі "слуга" Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 12708 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нардеп від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого спіймали на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн не з'являється у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за повістками про виклик. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

В САП нагадали, що 31 січня 2022 року Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру нардепу від “Слуги народу” Сергію Кузьміних.

Також зазначили, що нардеп особисто не отримав повідомлення про підозру, але його скерували у передбачений законом спосіб - за місцем роботи - до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації. У такий спосіб він набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу низку обов’язків, зокрема  прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

Цитата

"Разом з тим, будучи заздалегідь належним чином повідомленим про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, народний обранець проігнорував три повістки про виклики на 29 січня 2022 року, 31 січня 2022 року, 1 лютого 2022 року та до правоохоронних органів не з’явився", - йдеться в повідомленні.

В САП повідомили, що 31 січня особа, яка представилася адвокатом Кузьміних повідомила телефоном останнього, що наразі депутат перебуває у лікарні та за викликом не прибуде.

Проте, у САП зауважують, що ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування.

"Вважаємо за необхідне роз’яснити, що відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик серед іншого є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад, тобто сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття", - заявили в САП.

Доповнення

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Нагадаємо, що Кузьміних задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.

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