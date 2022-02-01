Пойманный на взятке "слуга" Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нардеп от “Слуги народа” Сергей Кузьминых, которого поймали “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн не появляется в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре по повестками о вызове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

В САП напомнили, что 31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу от “Слуги народа” Сергею Кузьминых.

Также отметили, что нардеп лично не получил уведомление о подозрении, но его направили в предусмотренный законом способ - по месту работы - к Верховной Рады Украины и по известным местам жительства и регистрации. Таким образом он приобрел статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК Украины возлагает на указанное лицо ряд обязанностей, в частности прибыть к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

Цитата

"Вместе с тем, будучи заранее надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий, народный избранник проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января 2022 года 31 января 2022 года, 1 февраля 2022 года и в правоохранительные органы не явился", - говорится в сообщении.

В САП сообщили, что 31 января особа, которая представилась адвокатом Кузьминых сообщила телефоном последнего, что сейчас депутат находится в больнице и по вызову не прибудет.

Однако, в САП отмечают, что ч. 1 Ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать о причинах неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование.

"Считаем необходимым разъяснить, что в соответствии с положениями нормы п. 5 Ч. 1 Ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неявки лица на вызов среди прочего является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением лишь при условии невозможности временно покинуть это заведение, то есть сам факт пребывания лица в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неявки", - заявили в САП.

Дополнение

Сергея Кузьминых поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Напомним, что Кузьминых задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.

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