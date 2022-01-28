Квартира у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини: що задекларував спійманий на хабарі нардеп Кузьміних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Народний депутат України від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого викрили на “гарячому” під час одержання хабаря, задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини, пише УНН.
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Так, квартира, яка внесена у декларацію 31.03.2021, має площу 55,83 метрів квадратних. Вона перебуває у власності депутата та Кузьміних Надії Григорівни. Також, Кузьміних задекларував орендовану квартиру у Києві площею 96 метрів квадратних метрів.
Щодо об’єктів незавершеного будівництва, цінного рухомого майна (окрім транспорту), самих транспортних засобів, цінних паперів, дані у декларації відсутні.
Джерелом доходу депутата вказано заробітну плату у розмірі 494 418 гривень.
На банківських рахунках у Кузьміних 33000 гривень і готівкою 180 800 гривень. У власності дружини перебуває 3500 доларів готівки.
Також, у декларації вказана оренда нерухомості на території України.
Нагадаємо
Народного депутата України від “Слуги народу” Сергія Кузьміних викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. Грн.