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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76210 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Квартира у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини: що задекларував спійманий на хабарі нардеп Кузьміних

Квартира у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини: що задекларував спійманий на хабарі нардеп Кузьміних

Київ • УНН

 • 27747 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Народний депутат України від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого викрили на “гарячому” під час одержання хабаря, задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини, пише УНН.

Деталі

Так, квартира, яка внесена у декларацію 31.03.2021, має площу 55,83 метрів квадратних. Вона перебуває у власності депутата та Кузьміних Надії Григорівни. Також, Кузьміних задекларував орендовану квартиру у Києві площею 96 метрів квадратних метрів.

Щодо об’єктів незавершеного будівництва, цінного рухомого майна (окрім транспорту), самих транспортних засобів, цінних паперів, дані у декларації відсутні.

Джерелом доходу депутата вказано заробітну плату у розмірі 494 418 гривень.

На банківських рахунках у Кузьміних 33000 гривень і готівкою 180 800 гривень. У власності дружини перебуває 3500 доларів готівки.

Також, у декларації вказана оренда нерухомості на території України.

Нагадаємо

Народного депутата України від “Слуги народу” Сергія Кузьміних викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. Грн.

Українські Національні Новини

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