"Слугу" Кузьміних піймали під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Народного депутата України від “Слуги народу” Сергія Кузьміних викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн, передає УНН із посиланням на НАБУ.
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"...НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на «гарячому», під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
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За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Деталі у НАБУ пообіцяли повідомити згодом.
Як стало відомо УНН із власних джерел, мова йде про Сергія Кузьміних - нардепа від "Слуги народу".