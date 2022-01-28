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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 29601 перегляди

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Шахед-136

"Слугу" Кузьміних піймали під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень

"Слугу" Кузьміних піймали під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень

Київ • УНН

 • 40364 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Народного депутата України від “Слуги народу” Сергія Кузьміних викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн, передає УНН із посиланням на НАБУ.

Цитата

"...НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на «гарячому», під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. 

Деталі у НАБУ пообіцяли повідомити згодом.

Як стало відомо УНН із власних джерел, мова йде про Сергія Кузьміних - нардепа від "Слуги народу".

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