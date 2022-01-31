Венедіктова підписала підозру нардепу від “Слуги народу” Кузьміних
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру нардепу від “Слуги народу” Сергію Кузьміних, якого викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн. Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Венедіктова нагадала, що минулої п’ятниці детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був затриманий народний депутат України 9 скликання Сергій Кузьміних.
Його викрили на “гарячому”, під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
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"Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд“, - написала Венедіктова.
Вона також зазначила, що депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу.
“Мова про правопорушення в сфері медицини”, — додала вона.
Доповнення
Народний депутат України від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого викрили на “гарячому” під час одержання хабаря, задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.