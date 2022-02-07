Пойманного на взятке "слугу" Кузьминых задержали - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, фигуранта дела о взятке в полмиллиона, задержали. Об этом сообщили в НАБУ, пишет УНН.
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“Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи со укрывательством от правоохранителей”, — говорится в сообщении НАБУ.
На обнародованных НАБУ фото видно, что нардепа Кузьминых задержали в помещении.
Вскоре, по данным НАБУ, нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Что было ранее
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
К слову
Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.