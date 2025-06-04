$41.640.02
47.430.08
ukenru
Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС
Ексклюзив
09:02 • 2656 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
08:02 • 11473 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
06:24 • 36510 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
05:30 • 24318 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 34392 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 52718 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 41979 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 226918 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 162625 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 273939 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
49%
752мм
Популярнi новини

Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

4 червня, 00:23 • 28069 перегляди

Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА

4 червня, 02:18 • 10505 перегляди

"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

4 червня, 02:32 • 26597 перегляди

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

05:11 • 22707 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

06:53 • 15138 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

06:24 • 36510 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 98750 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 175914 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 226918 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 273939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Білий дім

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 54718 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 175914 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 129134 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 131027 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 115283 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Facebook

Telegram

Фокс Ньюс

TikTok

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Київ • УНН

 • 2488 перегляди

Нардеп Кузьміних систематично не з'являється до суду у справі про хабарництво. З 86 засідань 22 було зірвано через його неявку, що може свідчити про затягування процесу.

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних систематично не зʼявляється до суду. З 86 судових засідань, призначених у його справі, 22 засідання було зірвано через неявну самого нардепа, а це майже кожне четверте. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді у відповідь на запит УНН.

Кримінальне провадження за обвинуваченням Кузьміних у одержанні неправомірної вигоди розглядається у суді з вересня 2022 року. 

Неприбуття на судові засідання обвинуваченого народного депутата відбувалися, зокрема, у зв’язку з діяльністю останнього як народного депутата, перебуванням обвинуваченого на стаціонарному лікуванні або у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

- йдеться у відповіді ВАКС.

Як наголошується, суд кожного разу перевіряв причини неявки обвинуваченого шляхом надсилання відповідних запитів, адже його присутність на судовому засіданні є "беззаперечним обовʼязком". Також у ВАКС підкреслили, що неодноразово надсилали листи голові Верховної Ради з повідомленням про призначені судові засідання у справі Кузьміних для того, щоб це враховувалось у планування роботи нардепа.

Підозрюваний у корупції нардеп Кузьміних побачив у геопозиції на телефоні журналіста змову 03.06.25, 20:59 • 3470 переглядiв

Втім, з боку Кузьміних усе виглядає як затягування процесу. Суд на кожному засіданні перевіряє причини неявки, однак сам факт того, що засідання систематично зриваються, говорить сам за себе. 

Окрім того, варто нагадати, що не лише сам обвинувачений нардеп ігнорує судові засідання. Неодноразово його захисник також пропускав суд через те, що віддавав перевагу "іншим процесуальним діям".

Нардепа Кузьміних викрили на отриманні хабара ще на початку 2022 року. Усі ці роки він активно користується правами парламентаря, їздить у "відрядження" та систематично ігнорує правосуддя, ймовірно, сподіваючись уникнути його. Чи можна назвати нормальним те, що обвинувачений у хабарництві народний депутат на майже кожне четверте засідання просто не приходить, а розумні строки кримінального провадження просто спливають?

Нагадаємо

Раніше Сергій Кузьміних кілька разів поспіль проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон.

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець у коментарі УНН зазначив, що сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних обов'язків.

Додамо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. 

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада
Україна
Молдова
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9