Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних систематично не зʼявляється до суду. З 86 судових засідань, призначених у його справі, 22 засідання було зірвано через неявну самого нардепа, а це майже кожне четверте. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді у відповідь на запит УНН.

Кримінальне провадження за обвинуваченням Кузьміних у одержанні неправомірної вигоди розглядається у суді з вересня 2022 року.

Неприбуття на судові засідання обвинуваченого народного депутата відбувалися, зокрема, у зв’язку з діяльністю останнього як народного депутата, перебуванням обвинуваченого на стаціонарному лікуванні або у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю - йдеться у відповіді ВАКС.

Як наголошується, суд кожного разу перевіряв причини неявки обвинуваченого шляхом надсилання відповідних запитів, адже його присутність на судовому засіданні є "беззаперечним обовʼязком". Також у ВАКС підкреслили, що неодноразово надсилали листи голові Верховної Ради з повідомленням про призначені судові засідання у справі Кузьміних для того, щоб це враховувалось у планування роботи нардепа.

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Втім, з боку Кузьміних усе виглядає як затягування процесу. Суд на кожному засіданні перевіряє причини неявки, однак сам факт того, що засідання систематично зриваються, говорить сам за себе.

Окрім того, варто нагадати, що не лише сам обвинувачений нардеп ігнорує судові засідання. Неодноразово його захисник також пропускав суд через те, що віддавав перевагу "іншим процесуальним діям".

Нардепа Кузьміних викрили на отриманні хабара ще на початку 2022 року. Усі ці роки він активно користується правами парламентаря, їздить у "відрядження" та систематично ігнорує правосуддя, ймовірно, сподіваючись уникнути його. Чи можна назвати нормальним те, що обвинувачений у хабарництві народний депутат на майже кожне четверте засідання просто не приходить, а розумні строки кримінального провадження просто спливають?

Нагадаємо

Раніше Сергій Кузьміних кілька разів поспіль проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон.

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець у коментарі УНН зазначив, що сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних обов'язків.

Додамо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.