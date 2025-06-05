$41.480.16
47.200.23
ukenru
Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час
Ексклюзив
14:42 • 9072 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
14:25 • 19945 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
12:51 • 26572 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
11:49 • 38455 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

11:02 • 43146 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 78574 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 59027 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 47402 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 67119 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 96353 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
46%
751мм
Популярнi новини

Рада перейменувала 328 населених пунктів у межах дерусифікації

5 червня, 08:48 • 15110 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

5 червня, 08:57 • 54401 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 67689 перегляди

Україна відреагувала на рішення Польщі щодо “геноциду ОУН і УПА": суперечить добросусідству

11:48 • 10580 перегляди

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

13:20 • 40621 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

15:55 • 6112 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 102580 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 115027 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 174728 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 215134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Джо Байден

Ліндсі Грем

Володимир Зеленський

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Білий дім

Польща

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 67731 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 56459 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 101913 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 327827 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 169986 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Ґардіан

МіГ-29 Мікояна

Т-72

Файненшл таймс

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Київ • УНН

 • 9022 перегляди

Ймовірно, адвокат обвинуваченого у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних зловживає нормами закону та ігнорує засідання суду. Як раніше писав УНН, той неодноразово затягував судовий розгляд, віддаючи перевагу іншим засіданням.

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Перенесення судових засідань за позовами адвокатів захисту може бути затягуванням процесу. Законних підстав для цього одразу декілька, найпоширеніші: ознайомлення з матеріалами справи чи довідки про перехресні засідання. Про це розповів УНН суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников. 

Деталі

Обовʼязок кожного адвоката відвідувати судові засідання свого клієнта. Однак, адвокати часто маніпулюють нормами законодавства та використовують їх для того, аби затягнути судовий процес в інтересах своїх клієнтів. 

Суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що методів для затягування процесу безліч. 

Таких методів багато. Адвокати просять про перенесення, щоб, наприклад, ознайомитися з матеріалами, або через те, що мають два засідання одночасно. Можливих тактик та варіантів може бути безліч. І перенесення засідань - це, безумовно, один із варіантів тактики затягування процесу 

- розтлумачив Олександр Ситников.

Зазначимо

Відповідно до українського законодавства (зокрема, Цивільного процесуального кодексуГосподарського процесуального кодексу та Кримінального процесуального кодексу), суд має право перенести судове засідання у разі наявності обґрунтованих підстав. Серед них: 

  • неявка учасника справи з поважної причини (хвороба, відрядження, форс-мажор);
    • неявка адвоката або захисника (поважна причина відсутності адвоката, заміна адвоката (новий представник потребує часу на ознайомлення зі справою);
      • недотримання процесуальних строків (сторона не встигла ознайомитися з матеріалами справи, позовні/відзиви/докази були подані із запізненням);
        • потреба у витребуванні додаткових доказів (подано клопотання про витребування документів, потрібна експертиза, опитування свідків, інші процесуальні дії);
          • відвід судді або складу суду;
            • зміна процесуального статусу особи;
              • порушення правил повідомлення сторін (якщо сторона не отримала повістку належним чином).

                Додамо

                Ймовірно, адвокат обвинуваченого у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних зловживає нормами закону та ігнорує засідання суду. Як раніше писав УНН, той неодноразово затягував судовий розгляд, віддаючи перевагу іншим засіданням. 

                Вкотре захисник надає перевагу іншим процесуальним діям цьому кримінальному провадженню 

                - зазначила тоді головуюча суддя.

                Сам обвинувачений Сергій Кузьміних вже 22 рази зривав засідання суду. При тому, що всього відбулося 86 судових засідань, призначених у його справі. Тобто Кузьміних проігнорував майже кожне 4 засідання. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді у відповідь на запит УНН.

                При цьому, нардеп не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон.

                Як пояснив колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець, сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних обов'язків.

                Нагадаємо

                Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

                У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області. 

                31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

                У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

                У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів.

                Лілія Подоляк

                Лілія Подоляк

                ПолітикаКримінал та НП
                Україна
                Молдова
                Brent Oil
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                S&P 500
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Tesla
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gold
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gas TTF
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9