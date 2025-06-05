Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Перенесення судових засідань за позовами адвокатів захисту може бути затягуванням процесу. Законних підстав для цього одразу декілька, найпоширеніші: ознайомлення з матеріалами справи чи довідки про перехресні засідання. Про це розповів УНН суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников.

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Обовʼязок кожного адвоката відвідувати судові засідання свого клієнта. Однак, адвокати часто маніпулюють нормами законодавства та використовують їх для того, аби затягнути судовий процес в інтересах своїх клієнтів.

Суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що методів для затягування процесу безліч.

Таких методів багато. Адвокати просять про перенесення, щоб, наприклад, ознайомитися з матеріалами, або через те, що мають два засідання одночасно. Можливих тактик та варіантів може бути безліч. І перенесення засідань - це, безумовно, один із варіантів тактики затягування процесу - розтлумачив Олександр Ситников.

Зазначимо

Відповідно до українського законодавства (зокрема, Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кримінального процесуального кодексу), суд має право перенести судове засідання у разі наявності обґрунтованих підстав. Серед них:

неявка учасника справи з поважної причини (хвороба, відрядження, форс-мажор);

неявка адвоката або захисника (поважна причина відсутності адвоката, заміна адвоката (новий представник потребує часу на ознайомлення зі справою);

недотримання процесуальних строків (сторона не встигла ознайомитися з матеріалами справи, позовні/відзиви/докази були подані із запізненням);

потреба у витребуванні додаткових доказів (подано клопотання про витребування документів, потрібна експертиза, опитування свідків, інші процесуальні дії);

відвід судді або складу суду;

зміна процесуального статусу особи;

порушення правил повідомлення сторін (якщо сторона не отримала повістку належним чином).

Додамо

Ймовірно, адвокат обвинуваченого у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних зловживає нормами закону та ігнорує засідання суду. Як раніше писав УНН, той неодноразово затягував судовий розгляд, віддаючи перевагу іншим засіданням.

Вкотре захисник надає перевагу іншим процесуальним діям цьому кримінальному провадженню - зазначила тоді головуюча суддя.

Сам обвинувачений Сергій Кузьміних вже 22 рази зривав засідання суду. При тому, що всього відбулося 86 судових засідань, призначених у його справі. Тобто Кузьміних проігнорував майже кожне 4 засідання. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді у відповідь на запит УНН.

При цьому, нардеп не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон.

Як пояснив колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець, сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних обов'язків.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів.