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Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

Киев • УНН

 • 6364 просмотра

Почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе.

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

Новый закон о факторинге, инициированный Даниилом Гетманцевым, незаметно меняет правила игры в банковской сфере: под видом борьбы с агрессором государство получает право доступа к конфиденциальной финансовой информации граждан, что угрожает не только доверию к банкам, но и будущему donate-культуры в Украине, пишет УНН.

В финальной версии проекта закона №12306 о факторинге, инициированного председателем налогового комитета Даниилом Гетманцевым, самая интересная деталь - новая поправка, в документах она указана под номером №251. Суть поправки в том, что на период действия военного положения и 2 года после его завершения государство обязало банки, по запросу, предоставлять доступ ко всем конфиденциальным данным клиентов и их финансовым операциям. При том, что ранее эти данные подпадали под норму "банковская тайна". 

Начнем с того, что формально новый закон вводит точечную и ограниченную норму только для Министерства юстиции, только в делах, связанных с агрессором. Однако в нем нет четких гарантий того, что полученная информация будет использоваться исключительно по назначению. Нет гарантий и относительно того, что причину проверки "не притянет за уши" и не будет трактовать в собственных интересах исполнительная ветвь власти. Как сейчас, так и в перспективе 10 лет.

Кроме того, в законопроекте №12306 не предусмотрено механизма дальнейшего контроля за предоставленной информацией; нет обязательств по уничтожению данных, если они не были использованы в деле.

Вследствие этого возникает риск несанкционированного распространения информации, включая возможную передачу в правоохранительные и органы контроля.

В рамках подготовки материала редакцией УНН дополнительно были получены комментарии от нескольких государственных банков, включая "Укргазбанк". На вопрос о том, как проходили налоговые проверки в условиях действия законодательства:

Мы передавали копии контрактов с заштрихованными или скрытыми элементами - суммами, именами, реквизитами. Это позволяло налоговым органам проводить проверки без прямого доступа к банковской тайне

- пояснил один из сотрудников госбанка.

С помощью этого закона государство "оголяет" банковский сектор. Ведь, несмотря на имеющиеся ограничения, найден формальный способ обойти прямое раскрытие информации, обеспечивая при этом прозрачность для проверяющих.

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Еще одна важная сторона влияния закона - donate-поступления. Анализируя причинно-следственные связи, ожидается, что новый закон о раскрытии банковской тайны, к сожалению, может уменьшить donate-поступления в украинские фонды. Которые закрывают много имеющихся пробелов в финансировании: и реабилитации военных, и обороны государства, и социальной поддержке наиболее незащищенных слоев населения. И, конечно, открытие доступа к банковской тайне без прозрачных рамок может привести к падению доверия к банковской системе в целом. Это может затронуть всех: граждан, бизнес и общественные организации. 

Ведь теперь, при наличии формального повода, даже финансовые потоки зооволонтерских организаций, теоретически, могут оказаться в фокусе интереса на основании "угрозы" национальной безопасности.

Таким образом, принятый закон легализует ранее неформальную практику, но открывает правовой прецедент для расширения доступа к конфиденциальной информации. В условиях отсутствия действенного контроля за использованием таких данных речь идет не только о борьбе с агрессором, но и о переосмыслении границ банковской тайны в Украине.

Ключевым вопросом остается: будет ли этот инструмент работать на защиту государства, или станет новым способом давления на бизнес и банковскую сферу?

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Украина
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