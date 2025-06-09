Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

Самая большая астрологическая новость этой недели - это переход Юпитера, планеты удачи и больших возможностей, в знак Рака. Поэтому фокус внимания будет смещен с социальных на личные темы, в частности, семью и внутреннюю опору. Что ждет представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Астрологический прогноз на неделю (9-15 июня 2025 года)

"Эта неделя принесет нам события, которые могут определить весь дальнейший год. Самая большая астрологическая новость - переход Юпитера, планеты удачи и больших возможностей, в знак Рака. Это меняет фокус внимания с социальных на глубоко личные темы: дом, семья, внутренняя опора", - рассказала Базиленко.

Юпитер в Раке: новый фокус жизни

С понедельника, 9 июня, Юпитер переходит в знак Рака - и останется там до лета 2026 года. Это период:

укрепления семейных уз;

возвращения к традициям и глубинной памяти рода;

благоприятного времени для создания семьи, заключения браков, рождения детей;

удачных решений по ремонту, покупке жилья, земли или возвращения на родину (особенно для тех, кто в эмиграции);

развития через заботу, сопереживание и создание домашнего уюта.

Базиленко отмечает, что на глобальном уровне - это усиление национальной идентичности, борьба за территории, рост интереса к истории, культуре и духовным корням.

Юпитер + Меркурий в Раке

Одновременно с Юпитером в Рак переходит и Меркурий - наш разум, логика, способ мышления.

В сочетании с Юпитером он:

делает мышление более чувствительным, интуитивным;

способствует глубоким душевным разговорам;

помогает возрождать традиции, культурные связи, семейную память.

Полная луна в Стрельце - 11 июня

11 июня в 10:44 по киевскому времени - полнолуние в Стрельце.

Это время ясности в темах:

обучения, коммуникации, личных связей;

правды в отношениях, официальных заявлениях, международных вопросах;

эмоционального напряжения - из-за оппозиции Солнца и Луны.

"В дни полнолуния возможно обострение эмоций, тревожность, бессонница. Будьте осторожны с нагрузкой на психику и организм", - советует Базиленко.

Напряжение в конце недели

14-15 июня формируются сложные аспекты Марса и Урана:

возможны внезапные конфликты, аварии, технические сбои;

высокий риск эмоционального взрыва, травм, техногенных ситуаций;

обострение военных действий в мире.

"Избегайте экстремального спорта и потенциально опасных ситуаций в выходные", - отмечает Базиленко.

Ритмы Луны

10 июня до вечера - Луна в Скорпионе: напряжение, неожиданные эмоции, оппозиция к Урану.

С 18:09 10 июня - до 5:00 12 июня - Луна в Стрельце, время полнолуния.

С 5:00 12 июня - до 14 июня - Луна в Козероге: практичность, стабильность, но возможна бессонница.

С 14:00 14 июня до конца недели - Луна в Водолее: эмоциональное обновление, желание свободы, внутренний подъем.

Вывод недели

"Эта неделя начинает новую эмоциональную эпоху. Юпитер в Раке призывает нас искать счастье не во внешнем, а во внутреннем: в семье, поддержке, уюте, заботе. Именно там мы сможем найти силу, вдохновение и опору в непростом мире. Полнолуние дает возможность увидеть правду в отношениях, а в конце недели нас ждет испытание на эмоциональную зрелость", - рассказала Базиленко.

По ее словам, стоит прислушиваться к сердцу, заниматься тем, что укрепляет душу и семью. Также не забывать о личной безопасности, особенно в выходные.

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Астропрогноз для знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 июня 2025 года

Овен

Эта неделя может принести ощущение раздвоенности: снаружи - активность, а внутри - растерянность. Вас могут неправильно понять, особенно в близком окружении. Стоит избегать острых дискуссий и дать себе время на переосмысление. Хорошо удастся навести порядок дома или помочь близким - это вернет внутреннюю гармонию.

Телец

Ваша неделя - о ресурсах, как внутренних, так и материальных. Появится шанс укрепить финансовую опору, решить важные бытовые вопросы или сделать пространство вокруг себя более уютным. В то же время возрастет потребность в эмоциональной безопасности. Прислушайтесь к телу - оно подскажет, куда двигаться дальше.

Близнецы

Вам будет непросто выдержать напряжение этой недели. Полнолуние может спровоцировать конфликты, непонимание, перегрузку информацией. Могут всплыть темы партнерства, доверия и честности. Не спешите с выводами. Важно не распылять внимание, а сосредоточиться на главном.

Рак

Для вас открывается новый цикл - неделя, которая может изменить все. Вы станете эмоционально глубже, интуиция усилится. Возрастет желание быть дома или создать новый дом - как буквально, так и в душе. Это время для семейных шагов, восстановления отношений, даже рождения новых идей и проектов.

Лев

Внешне вы можете выглядеть ярко, даже триумфально. Но внутри - большое энергетическое напряжение. Стоит осторожно относиться к критике, избегать чрезмерной импульсивности. Вам необходим баланс между силой и мягкостью. Лучшая стратегия - немного отступить, чтобы увидеть ситуацию целиком.

Дева

Вы окажетесь между желанием уединения и потребностью быть услышанными. Работа может идти тяжело, но духовные практики, природа, спокойные встречи - то, что наполнит вас силой. Если что-то кажется неопределенным - дайте себе время. Не принимайте поспешных решений. Ваше слово сейчас особенно влияет на других.

Весы

Неделя принесет новые идеи, неожиданные разговоры, даже знакомства, которые могут стать поворотными. Возрастает потребность в гармонии в доме, а также - в честности в отношениях. Сейчас вы можете быть зеркалом для других - ваша мягкость и красота станут поддержкой для близких.

Скорпион

Начало недели будет эмоционально непростым, но с каждым днем вы будете чувствовать больше внутренней стабильности. Полнолуние подсветит ваши финансовые и энергетические ресурсы - что отдаете, а что получаете. Стоит остановиться и переосмыслить свои приоритеты. Ваша глубина - источник силы.

Стрелец

Полнолуние в вашем знаке - это момент истины. Вы увидите, кто и что на самом деле важно. Могут возникнуть сильные эмоции, а также желание выйти за пределы привычного. Не обесценивайте свой опыт. Вы на пороге важного осознания. Избегайте острых слов - они могут ранить больше, чем вы думаете.

Козерог

Ваша энергия на этой неделе будет переменной. С одной стороны - стремление к порядку, с другой - ощущение, что все рушится или идет не так. Не требуйте от себя слишком много. Сконцентрируйтесь на простых шагах: заботьтесь о теле, следите за сном, дайте себе разрешение на паузу. Она не слабость - она восстановление.

Водолей

Вы получите глоток свежего воздуха в конце недели - вдохновение, новые идеи, внутренний подъем. Но до этого будет фаза очищения. Люди могут возвращаться в вашу жизнь из прошлого. Отнеситесь к этому как к знаку - возможно, время завершить старую историю или поблагодарить и пойти дальше.

Рыбы

Ваша интуиция сейчас на пике. Однако из-за эмоционального фона вы можете быть слишком уязвимыми. Если хочется плакать - позвольте. Если хочется писать, творить, молчать - тоже позвольте. Вы проходите период глубокого обновления. Не объясняйте себя никому - доверяйте внутреннему компасу.

Напомним

Как рассказывала профессиональный астролог Ксения Базиленко, со 2 по 8 июня было время для общения, обучения и договоренностей.