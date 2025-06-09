Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

Найбільша астрологічна новина цього тижня - це перехід Юпітера, планети удачі та великих можливостей, у знак Рака. Тому фокус уваги буде змінено з соціальних на особисті теми, зокрема, родину та внутрішню опору. Що чекає представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Астрологічний прогноз на тиждень (9-15 червня 2025 року)

"Цей тиждень принесе нам події, які можуть визначити увесь подальший рік. Найбільша астрологічна новина - перехід Юпітера, планети удачі та великих можливостей, у знак Рака. Це змінює фокус уваги з соціальних до глибоко особистих тем: дому, родини, внутрішньої опори", - розповіла Базиленко.

Юпітер у Раку: новий фокус життя

З понеділка, 9 червня, Юпітер переходить у знак Рака - і залишиться там до літа 2026 року. Це період:

зміцнення сімейних зав’язків;

повернення до традицій і глибинної пам’яті роду;

сприятливого часу для створення родини, укладення шлюбів, народження дітей;

вдалих рішень щодо ремонту, купівлі житла, землі або повернення на батьківщину (особливо для тих, хто в еміграції);

розвитку через турботу, співпереживання і створення домашнього затишку.

Базиленко зазначає, що на глобальному рівні - це посилення національної ідентичності, боротьба за території, зростання інтересу до історії, культури та духовного коріння.

Юпітер + Меркурій у Раку

Одночасно з Юпітером у Рак переходить і Меркурій - наш розум, логіка, спосіб мислення.

У поєднанні з Юпітером він:

робить мислення чутливішим, інтуїтивним;

сприяє глибоким душевним розмовам;

допомагає відроджувати традиції, культурні зв’язки, сімейну пам’ять.

Повний місяць у Стрільці - 11 червня

11 червня о 10:44 за київським часом - повня у Стрільці.

Це час ясності у темах:

навчання, комунікації, особистих зв’язків;

правди у стосунках, офіційних заявах, міжнародних питаннях;

емоційної напруги - через опозицію Сонця і Місяця.

"У дні повні можливе загострення емоцій, тривожність, безсоння. Будьте обережні з навантаженням на психіку та організм", - радить Базиленко.

Напруга наприкінці тижня

14-15 червня формуються складні аспекти Марса та Урана:

можливі раптові конфлікти, аварії, технічні збої;

високий ризик емоційного вибуху, травм, техногенних ситуацій;

загострення військових дій у світі.

"Уникайте екстремального спорту та потенційно небезпечних ситуацій у вихідні", - наголошує Базиленко.

Ритми Місяця

10 червня до вечора - Місяць у Скорпіоні: напруга, несподівані емоції, опозиція до Урана.

З 18:09 10 червня - до 5:00 12 червня - Місяць у Стрільці, час повні.

З 5:00 12 червня - до 14 червня - Місяць у Козорогові: практичність, стабільність, але можливе безсоння.

З 14:00 14 червня до кінця тижня - Місяць у Водолії: емоційне оновлення, бажання свободи, внутрішній підйом.

Висновок тижня

"Цей тиждень розпочинає нову емоційну епоху. Юпітер у Раку закликає нас шукати щастя не у зовнішньому, а у внутрішньому: у родині, підтримці, затишку, турботі. Саме там ми зможемо знайти силу, натхнення й опору у непростому світі. Повня дає можливість побачити правду у стосунках, а наприкінці тижня нас чекає випробування на емоційну зрілість", - розповіла Базиленко.

За її словами, варто прислухатися до серця, займатися тим, що зміцнює душу і родину. Також не забувати про особисту безпеку, особливо у вихідні.

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Астропрогноз для знаків Зодіаку на тиждень з 9 по 15 червня 2025 року

Овен

Цей тиждень може принести відчуття роздвоєності: зовні - активність, а всередині - розгубленість. Вас можуть неправильно зрозуміти, особливо в близькому оточенні. Варто уникати гострих дискусій і дати собі час на переосмислення. Добре вдасться навести лад вдома або допомогти близьким - це поверне внутрішню гармонію.

Телець

Ваш тиждень - про ресурси, як внутрішні, так і матеріальні. З’явиться шанс укріпити фінансову опору, вирішити важливі побутові питання або зробити простір навколо себе більш затишним. Водночас зросте потреба в емоційній безпеці. Прислухайтесь до тіла - воно підкаже, куди рухатися далі.

Близнюки

Вам буде непросто витримати напругу цього тижня. Повня може спровокувати конфлікти, нерозуміння, перевантаження інформацією. Можуть спливти теми партнерства, довіри та чесності. Не поспішайте з висновками. Важливо не розпорошувати увагу, а зосередитись на головному.

Рак

Для вас відкривається новий цикл - тиждень, який може змінити все. Ви станете емоційно глибшими, інтуїція посилиться. Зросте бажання бути вдома або створити новий дім - як буквально, так і в душі. Це час для родинних кроків, відновлення стосунків, навіть народження нових ідей та проектів.

Лев

Зовнішньо ви можете виглядати яскраво, навіть тріумфально. Але всередині - велике енергетичне напруження. Варто обережно ставитися до критики, уникати надмірної імпульсивності. Вам необхідний баланс між силою і м’якістю. Найкраща стратегія - трохи відступити, щоб побачити ситуацію цілісно.

Діва

Ви опинитесь між бажанням усамітнення та потребою бути почутими. Робота може йти важко, але духовні практики, природа, спокійні зустрічі - те, що наповнить вас силою. Якщо щось здається непевним - дайте собі час. Не ухвалюйте поспішних рішень. Ваше слово зараз особливо впливає на інших.

Терези

Тиждень принесе нові ідеї, несподівані розмови, навіть знайомства, які можуть стати поворотними. Зростає потреба в гармонії в домі, а також - у чесності у відносинах. Зараз ви можете бути дзеркалом для інших - ваша м’якість і краса стануть підтримкою для близьких.

Скорпіон

Початок тижня буде емоційно непростим, але з кожним днем ви відчуватимете більше внутрішньої стабільності. Повня підсвітить ваші фінансові та енергетичні ресурси - що віддаєте, а що отримуєте. Варто зупинитись і переосмислити свої пріоритети. Ваша глибина - джерело сили.

Стрілець

Повня у вашому знаку - це момент істини. Ви побачите, хто і що насправді важливе. Можуть виникнути сильні емоції, а також бажання вийти за межі звичного. Не знецінюйте свого досвіду. Ви на порозі важливого усвідомлення. Уникайте гострих слів - вони можуть поранити більше, ніж ви думаєте.

Козоріг

Ваша енергія цього тижня буде змінною. З одного боку - прагнення до порядку, з іншого - відчуття, що все руйнується або йде не так. Не вимагайте від себе занадто багато. Сконцентруйтесь на простих кроках: дбайте про тіло, слідкуйте за сном, дайте собі дозвіл на паузу. Вона не слабкість - вона відновлення.

Водолій

Ви отримаєте ковток свіжого повітря наприкінці тижня - натхнення, нові ідеї, внутрішній підйом. Але до цього буде фаза очищення. Люди можуть повертатися у ваше життя з минулого. Поставтеся до цього як до знаку - можливо, час завершити стару історію або подякувати й піти далі.

Риби

Ваша інтуїція зараз на піку. Проте через емоційний фон ви можете бути надто вразливими. Якщо хочеться плакати - дозвольте. Якщо хочеться писати, творити, мовчати - теж дозвольте. Ви проходите період глибокого оновлення. Не пояснюйте себе нікому - довіряйте внутрішньому компасу.

Нагадаємо

Як розповідала професійний астролог Ксенія Базиленко, з 2 по 8 червня був час для спілкування, навчання та домовленостей.