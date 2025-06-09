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Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня
07:12 • 3150 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

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Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

Київ • УНН

 • 2964 перегляди

Юпітер переходить у знак Рака, фокус зміщується на родину та внутрішню опору. Повний місяць у Стрільці 11 червня принесе ясність у питаннях комунікацій та відносин.

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

Найбільша астрологічна новина цього тижня - це перехід Юпітера, планети удачі та великих можливостей, у знак Рака. Тому фокус уваги буде змінено з соціальних на особисті теми, зокрема, родину та внутрішню опору. Що чекає представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Астрологічний прогноз на тиждень (9-15 червня 2025 року)

"Цей тиждень принесе нам події, які можуть визначити увесь подальший рік. Найбільша астрологічна новина - перехід Юпітера, планети удачі та великих можливостей, у знак Рака. Це змінює фокус уваги з соціальних до глибоко особистих тем: дому, родини, внутрішньої опори", - розповіла Базиленко.

Юпітер у Раку: новий фокус життя

З понеділка, 9 червня, Юпітер переходить у знак Рака - і залишиться там до літа 2026 року. Це період:

  • зміцнення сімейних зав’язків;
    • повернення до традицій і глибинної пам’яті роду;
      • сприятливого часу для створення родини, укладення шлюбів, народження дітей;
        • вдалих рішень щодо ремонту, купівлі житла, землі або повернення на батьківщину (особливо для тих, хто в еміграції);
          • розвитку через турботу, співпереживання і створення домашнього затишку.

            Базиленко зазначає, що на глобальному рівні - це посилення національної ідентичності, боротьба за території, зростання інтересу до історії, культури та духовного коріння.

            Юпітер + Меркурій у Раку

            Одночасно з Юпітером у Рак переходить і Меркурій - наш розум, логіка, спосіб мислення.

            У поєднанні з Юпітером він:

            • робить мислення чутливішим, інтуїтивним;
              • сприяє глибоким душевним розмовам;
                • допомагає відроджувати традиції, культурні зв’язки, сімейну пам’ять.

                  Повний місяць у Стрільці - 11 червня

                  11 червня о 10:44 за київським часом - повня у Стрільці.

                  Це час ясності у темах:

                  • навчання, комунікації, особистих зв’язків;
                    • правди у стосунках, офіційних заявах, міжнародних питаннях;
                      • емоційної напруги - через опозицію Сонця і Місяця.

                        "У дні повні можливе загострення емоцій, тривожність, безсоння. Будьте обережні з навантаженням на психіку та організм", - радить Базиленко.

                        Напруга наприкінці тижня

                        14-15 червня формуються складні аспекти Марса та Урана:

                        • можливі раптові конфлікти, аварії, технічні збої;
                          • високий ризик емоційного вибуху, травм, техногенних ситуацій;
                            • загострення військових дій у світі.

                              "Уникайте екстремального спорту та потенційно небезпечних ситуацій у вихідні", - наголошує Базиленко.

                              Ритми Місяця

                              10 червня до вечора - Місяць у Скорпіоні: напруга, несподівані емоції, опозиція до Урана.

                              З 18:09 10 червня - до 5:00 12 червня - Місяць у Стрільці, час повні.

                              З 5:00 12 червня - до 14 червня - Місяць у Козорогові: практичність, стабільність, але можливе безсоння.

                              З 14:00 14 червня до кінця тижня - Місяць у Водолії: емоційне оновлення, бажання свободи, внутрішній підйом.

                              Висновок тижня

                              "Цей тиждень розпочинає нову емоційну епоху. Юпітер у Раку закликає нас шукати щастя не у зовнішньому, а у внутрішньому: у родині, підтримці, затишку, турботі. Саме там ми зможемо знайти силу, натхнення й опору у непростому світі. Повня дає можливість побачити правду у стосунках, а наприкінці тижня нас чекає випробування на емоційну зрілість", - розповіла Базиленко.

                              За її словами, варто прислухатися до серця, займатися тим, що зміцнює душу і родину. Також не забувати про особисту безпеку, особливо у вихідні.

                              Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу07.04.25, 11:51 • 172014 переглядiв

                              Астропрогноз для знаків Зодіаку на тиждень з 9 по 15 червня 2025 року

                              Овен

                              Цей тиждень може принести відчуття роздвоєності: зовні - активність, а всередині - розгубленість. Вас можуть неправильно зрозуміти, особливо в близькому оточенні. Варто уникати гострих дискусій і дати собі час на переосмислення. Добре вдасться навести лад вдома або допомогти близьким - це поверне внутрішню гармонію.

                              Телець

                              Ваш тиждень - про ресурси, як внутрішні, так і матеріальні. З’явиться шанс укріпити фінансову опору, вирішити важливі побутові питання або зробити простір навколо себе більш затишним. Водночас зросте потреба в емоційній безпеці. Прислухайтесь до тіла - воно підкаже, куди рухатися далі.

                              Близнюки

                              Вам буде непросто витримати напругу цього тижня. Повня може спровокувати конфлікти, нерозуміння, перевантаження інформацією. Можуть спливти теми партнерства, довіри та чесності. Не поспішайте з висновками. Важливо не розпорошувати увагу, а зосередитись на головному.

                              Рак

                              Для вас відкривається новий цикл - тиждень, який може змінити все. Ви станете емоційно глибшими, інтуїція посилиться. Зросте бажання бути вдома або створити новий дім - як буквально, так і в душі. Це час для родинних кроків, відновлення стосунків, навіть народження нових ідей та проектів.

                              Лев

                              Зовнішньо ви можете виглядати яскраво, навіть тріумфально. Але всередині - велике енергетичне напруження. Варто обережно ставитися до критики, уникати надмірної імпульсивності. Вам необхідний баланс між силою і м’якістю. Найкраща стратегія - трохи відступити, щоб побачити ситуацію цілісно.

                              Діва

                              Ви опинитесь між бажанням усамітнення та потребою бути почутими. Робота може йти важко, але духовні практики, природа, спокійні зустрічі - те, що наповнить вас силою. Якщо щось здається непевним - дайте собі час. Не ухвалюйте поспішних рішень. Ваше слово зараз особливо впливає на інших.

                              Терези

                              Тиждень принесе нові ідеї, несподівані розмови, навіть знайомства, які можуть стати поворотними. Зростає потреба в гармонії в домі, а також - у чесності у відносинах. Зараз ви можете бути дзеркалом для інших - ваша м’якість і краса стануть підтримкою для близьких.

                              Скорпіон

                              Початок тижня буде емоційно непростим, але з кожним днем ви відчуватимете більше внутрішньої стабільності. Повня підсвітить ваші фінансові та енергетичні ресурси - що віддаєте, а що отримуєте. Варто зупинитись і переосмислити свої пріоритети. Ваша глибина - джерело сили.

                              Стрілець

                              Повня у вашому знаку - це момент істини. Ви побачите, хто і що насправді важливе. Можуть виникнути сильні емоції, а також бажання вийти за межі звичного. Не знецінюйте свого досвіду. Ви на порозі важливого усвідомлення. Уникайте гострих слів - вони можуть поранити більше, ніж ви думаєте.

                              Козоріг

                              Ваша енергія цього тижня буде змінною. З одного боку - прагнення до порядку, з іншого - відчуття, що все руйнується або йде не так. Не вимагайте від себе занадто багато. Сконцентруйтесь на простих кроках: дбайте про тіло, слідкуйте за сном, дайте собі дозвіл на паузу. Вона не слабкість - вона відновлення.

                              Водолій

                              Ви отримаєте ковток свіжого повітря наприкінці тижня - натхнення, нові ідеї, внутрішній підйом. Але до цього буде фаза очищення. Люди можуть повертатися у ваше життя з минулого. Поставтеся до цього як до знаку - можливо, час завершити стару історію або подякувати й піти далі.

                              Риби

                              Ваша інтуїція зараз на піку. Проте через емоційний фон ви можете бути надто вразливими. Якщо хочеться плакати - дозвольте. Якщо хочеться писати, творити, мовчати - теж дозвольте. Ви проходите період глибокого оновлення. Не пояснюйте себе нікому - довіряйте внутрішньому компасу. 

                              Нагадаємо

                              Як розповідала професійний астролог Ксенія Базиленко, з 2 по 8 червня був час для спілкування, навчання та домовленостей. 

                              Анна Мурашко

                              Анна Мурашко

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                              Brent Oil
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                              Gold
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                              Gas TTF
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