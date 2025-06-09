Тактика затягивания? САП должен обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник продолжит слушать дело обвиняемого во взяточничестве народного депутата, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых. Прошлое заседание было частичным, суд заслушал только сторону обвинения, ведь его проигнорировал адвокат нардепа Владимир Красовский. Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невьядомский в комментарии УНН объяснил, что сторона защиты может несколькими способами затягивать судебное разбирательство уголовного производства, среди них – неявка на заседание адвоката.

Затягивание процесса стороной защиты, например, адвокатом, может происходить несколькими способами, включая неявку, подачу ходатайств об отложении рассмотрения дела или вызов дополнительных свидетелей. Важно также обратить внимание суда на интерпретацию указанных действий как злоупотребление процессуальными правами, которые могут приводить к затягиванию рассмотрения дела - отметил Невьядомский.

Стоит заметить, что на прошлом заседании суд продолжил изучать письменные доказательства по делу Кузьминых. Однако из-за неявки защитника не смог перейти к изучению вещественных доказательств. Председательствующая судья подчеркнула, что адвокат в очередной раз отдал предпочтение другому уголовному производству вместо судебного разбирательства дела нардепа.

Неоднократно пропускал судебные заседания и сам нардеп. Так, ВАКС в ответ на запрос УНН сообщил, что обвиняемый во взяточничестве Сергей Кузьминых систематически не появляется в суд. Из 86 судебных заседаний, назначенных по его делу, 22 заседания были сорваны из-за неявки самого нардепа, а это почти каждое четвертое. В таких условиях возникает вопрос - не злоупотребляет ли обвиняемый и сторона защиты своими правами?

По словам Невьядомского, в УПК законодатель обошел закрепление института запрета злоупотребления правами сторон.

"Достоверно неизвестно, чем именно обусловлена вышеуказанная ситуация, впрочем, считаю, что это однозначно не связано с отсутствием злоупотреблений участниками уголовного производства процессуальными правами на практике, что, среди прочего, усматривается из более чем одной тысячи судебных решений по уголовным делам в период с 15.12.2017 года, в которых встречается понятие "злоупотребление процессуальными правами", - добавил судья в отставке.

Невьядомский отметил, что в правовом заключении Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, изложенном в одном из постановлений в 2018 году, суд констатировал, что хотя в УПК Украины не предусмотрено общего положения о запрете злоупотребления процессуальными правами, однако запрет злоупотребления таковыми является общеправовым принципом и распространяется на все отрасли права.

"Вышеуказанная правовая позиция КУС ВС, с моей точки зрения, имеет фундаментальное значение, поскольку, при отсутствии закрепления в нормах позитивного права (УПК Украины) принципа запрета злоупотребления участниками уголовного производства процессуальными правами, суд фактически экстраполировал действие такового, как общеправового принципа (очевидно, естественного права), на уголовное судопроизводство в Украине. В случае безосновательных неявок на заседания, сторона обвинения может обратиться в дисциплинарные органы адвокатуры", - пояснил Невьядомский.

То есть, по мнению эксперта и судьи, сторона обвинения должны обращать внимание на злоупотребление стороной защиты. В случае с делом Кузьминых - это систематическое игнорирование судебных заседаний как адвокатом, так и обвиняемым.

Напомним

Ранее УНН писал, что Кузьминых несколько раз подряд проигнорировал заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как объяснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу. В то же время, нардеп, как обвиняемый, обязан ходить на все заседания суда, но пренебрегает этой обязанностью.

При таких обстоятельствах, считает бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец, сторона обвинения должна просить суд изменить Кузьминых меру пресечения на содержание под стражей из-за невыполнения им процессуальных обязанностей.

Добавим

Нардепа Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.