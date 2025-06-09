$41.400.07
47.270.10
ukenru
Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни
11:52 • 184 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
11:44 • 1976 просмотра

Тактика затягивания? САП должен обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

08:00 • 45021 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

07:12 • 51512 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

06:55 • 34555 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

06:30 • 40082 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
9 июня, 05:45 • 85073 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 59397 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 113266 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 146524 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
44%
751мм
Популярные новости

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 52228 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 16462 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

08:28 • 30106 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 41152 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 26958 просмотра
публикации

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 28012 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

08:00 • 45026 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 85079 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 76119 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 230286 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 15172 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 17182 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

07:12 • 51512 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 100809 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 123531 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Тактика затягивания? САП должен обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Тактика затягивания? САП должен обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

Тактика затягивания? САП должен обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник продолжит слушать дело обвиняемого во взяточничестве народного депутата, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых. Прошлое заседание было частичным, суд заслушал только сторону обвинения, ведь его проигнорировал адвокат нардепа Владимир Красовский. Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невьядомский в комментарии УНН объяснил, что сторона защиты может несколькими способами затягивать судебное разбирательство уголовного производства, среди них – неявка на заседание адвоката. 

Затягивание процесса стороной защиты, например, адвокатом, может происходить несколькими способами, включая неявку, подачу ходатайств об отложении рассмотрения дела или вызов дополнительных свидетелей. Важно также обратить внимание суда на интерпретацию указанных действий как злоупотребление процессуальными правами, которые могут приводить к затягиванию рассмотрения дела

- отметил Невьядомский.

Стоит заметить, что на прошлом заседании суд продолжил изучать письменные доказательства по делу Кузьминых. Однако из-за неявки защитника не смог перейти к изучению вещественных доказательств. Председательствующая судья подчеркнула, что адвокат в очередной раз отдал предпочтение другому уголовному производству вместо судебного разбирательства дела нардепа. 

Неоднократно пропускал судебные заседания и сам нардеп. Так, ВАКС в ответ на запрос УНН сообщил, что обвиняемый во взяточничестве Сергей Кузьминых систематически не появляется в суд. Из 86 судебных заседаний, назначенных по его делу, 22 заседания были сорваны из-за неявки самого нардепа, а это почти каждое четвертое. В таких условиях возникает вопрос - не злоупотребляет ли обвиняемый и сторона защиты своими правами? 

По словам Невьядомского, в УПК законодатель обошел закрепление института запрета злоупотребления правами сторон.

"Достоверно неизвестно, чем именно обусловлена вышеуказанная ситуация, впрочем, считаю, что это однозначно не связано с отсутствием злоупотреблений участниками уголовного производства процессуальными правами на практике, что, среди прочего, усматривается из более чем одной тысячи судебных решений по уголовным делам в период с 15.12.2017 года, в которых встречается понятие "злоупотребление процессуальными правами", - добавил судья в отставке.

Невьядомский отметил, что в правовом заключении Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, изложенном в одном из постановлений в 2018 году, суд констатировал, что хотя в УПК Украины не предусмотрено общего положения о запрете злоупотребления процессуальными правами, однако запрет злоупотребления таковыми является общеправовым принципом и распространяется на все отрасли права.

"Вышеуказанная правовая позиция КУС ВС, с моей точки зрения, имеет фундаментальное значение, поскольку, при отсутствии закрепления в нормах позитивного права (УПК Украины) принципа запрета злоупотребления участниками уголовного производства процессуальными правами, суд фактически экстраполировал действие такового, как общеправового принципа (очевидно, естественного права), на уголовное судопроизводство в Украине. В случае безосновательных неявок на заседания, сторона обвинения может обратиться в дисциплинарные органы адвокатуры", - пояснил Невьядомский.

То есть, по мнению эксперта и судьи, сторона обвинения должны обращать внимание на злоупотребление стороной защиты. В случае с делом Кузьминых - это систематическое игнорирование судебных заседаний как адвокатом, так и обвиняемым.

Напомним

Ранее УНН писал, что Кузьминых несколько раз подряд проигнорировал заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как объяснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу. В то же время, нардеп, как обвиняемый, обязан ходить на все заседания суда, но пренебрегает этой обязанностью.

При таких обстоятельствах, считает бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец, сторона обвинения должна просить суд изменить Кузьминых меру пресечения на содержание под стражей из-за невыполнения им процессуальных обязанностей.

Добавим

Нардепа Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Житомирская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9