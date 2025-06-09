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"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов
08:00 • 6032 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

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"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

Киев • УНН

 • 5698 просмотра

В Украине действует проект "Контракт 18-24" для граждан 18-24 лет с выплатой 2 млн грн. В статье указан перечень бригад, условия и этапы подготовки новобранцев.

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

В феврале в Украине стартовал экспериментальный проект "Контракт 18-24" - добровольная служба по контракту для граждан в возрасте с 18 до 24 лет, которая позволяет за 1 год получить 2 млн гривен, различные льготы, а также отсрочку на год после прохождения службы. УНН рассказывает, сколько бригад уже присоединились к проекту, к каким бригадам можно присоединиться, условия и этапы подготовки новобранцев.

"Контракт 18–24"

В феврале Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" – добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года.

Во время военного положения в рамках реализации экспериментального проекта на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Национальную гвардию и Госпогранслужбу на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут выбрать следующие штатные должности:

  • стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
    • помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
      • разведчик, старший разведчик;
        • старший стрелок-номер обслуживания;
          • пулеметчик;
            • пулеметчик-разведчик;
              • старший наводчик;
                • разведчик-наводчик;
                  • разведчик-номер обслуживания;
                    • разведчик-радиотелефонист;
                      • разведчик-оператор;
                        • старший разведчик-стрелок-снайпер;

                          Украинцы могут подписать контракт через центры рекрутинга, могут привлекаться рекрутинговые подразделения воинских частей, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста ("Резерв+").

                          "Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта12.02.25, 22:53 • 135800 просмотров

                          Перечень бригад, участвующих в программе

                          На начальном этапе украинцы могли присоединиться только к 6 бригадам:

                          • 72 отдельной механизированной бригады;
                            • 95 отдельной десантно-штурмовой бригады;
                              • 38 отдельной бригады морской пехоты;
                                • 28 отдельной механизированной бригады;
                                  • 10 отдельной горно-штурмовой бригады;
                                    • 92 отдельной штурмовой бригады.

                                      Впоследствии этот перечень был расширен, в частности на:

                                      • 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду;
                                        • 127 отдельную бригаду ТРО;
                                          • 108 отдельную бригаду ТРО;
                                            • 103 отдельную бригаду ТРО имени митрополита Андрея Шептицкого;
                                              • 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр";
                                                • 82 отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду;
                                                  • 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду;
                                                    • 59 отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем имени Якова Гандзюка;
                                                      • 54 отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы;
                                                        • 47 отдельную механизированную бригаду “Ма́ґура”;
                                                          • 39 отдельную бригаду береговой обороны;
                                                            • 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;
                                                              • 34 отдельную бригаду береговой обороны;
                                                                • 30 отдельную механизированную бригаду имени князя Константина Острожского;
                                                                  • 27 Печерскую бригаду НГУ;
                                                                    • 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;
                                                                      • 24 отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила;
                                                                        • 15 мобильный пограничный отряд ГПСУ “Стальная граница”;
                                                                          • 13 бригаду оперативного назначения НГУ “Хартия”;
                                                                            • 12 бригаду специального назначения НГУ “Азов”;
                                                                              • 11 пограничный отряд ГПСУ “Форпост”;
                                                                                • 4 Бригаду оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука НГУ “Рубеж”;
                                                                                  • 3 отдельную штурмовую бригаду;
                                                                                    • 3 отдельную танковую бригаду;
                                                                                      • 3 пограничный отряд ГПСУ “Месть”;
                                                                                        • 1 пограничный отряд ГПСУ “Гарт”;
                                                                                          • Центр специального назначения НГУ “Омега”.

                                                                                            "Контракт 18-24": программу расширили на Нацгвардию и пограничников01.04.25, 14:27 • 20935 просмотров

                                                                                            Условия и этапы подготовки новобранцев

                                                                                            Во время военного положения на военную службу по контракту на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако, обязательным условием будет непосредственное участие таких граждан в боевых действиях, что в совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

                                                                                            Воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:

                                                                                            • проведение собеседования с целью уточнения намерений заключения контракта;
                                                                                              • принятие решения о принятии лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;
                                                                                                • информирование лица о результатах рассмотрения заявления.

                                                                                                  В случае принятия командиром воинской части решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту такому лицу направляется уведомление об этом с указанием причины отказа

                                                                                                  - говорится в правительственном постановлении.

                                                                                                  Если же командир воинской части согласовывает принятие лица на военную службу, то воинская часть должна организовать проведение профессионально-психологического отбора; проведение ВВК; а также обеспечить прохождение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.

                                                                                                  Направление на ВВК можно будет сформировать через приложение Резерв+, а также может быть выдано командиром воинской части или начальником центра рекрутинга.

                                                                                                  Медицинский осмотр будет проводиться вне очереди в учреждениях здравоохранения, заключивших соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год, в частности по экстерриториальному принципу с предоставлением лицу возможности выбора места и даты его проведения.

                                                                                                  Право на образование во время службы: Рада поддержала законопроект для военных 253 голосами “за”04.06.25, 14:18 • 2588 просмотров

                                                                                                  Финансовое обеспечение и социальные гарантии

                                                                                                  Военнослужащим, заключившим контракт, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 1 млн гривен тремя частями:

                                                                                                  • первая часть - 200 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления к исполнению обязанностей;
                                                                                                    • вторая часть - 300 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;
                                                                                                      • третья часть - 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продления военной службы по новому контракту - в последний день действия контракта.

                                                                                                        В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 тыс. гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения, но не более 500 000 гривен.

                                                                                                        В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченное ему единовременное денежное пособие, а неполученная помощь - не выплачивается

                                                                                                        - отмечается в документе.

                                                                                                        Также военнослужащим, у которых закончился контракт, будет предоставляться отсрочка на 12 месяцев по мобилизации. На военную службу они могут быть призваны исключительно с их согласия. Также они получат возможность после завершения контракта свободно пересекать границу во время военного положения.

                                                                                                        Кроме того, военнослужащие получат возможность получить кредит по программе єОселя под 0% годовых.

                                                                                                        ГПСУ согласовывает с Генштабом комплектование своих рядов по программе "Контракт 18-24" - Демченко 16.04.25, 13:32 • 9936 просмотров

                                                                                                        Также военным будет выплачиваться награда за уничтоженную (захваченную) технику, помощь для оздоровления, а также гарантироваться:

                                                                                                        • сохранение за военным места работы в связи с заключением контракта о прохождении военной службы;
                                                                                                          • гарантированный ежегодный основной отпуск в определенном порядке с сохранением денежного обеспечения;
                                                                                                            • денежная компенсация за поднаем (наем) жилья (размер компенсации зависит от стоимости аренды жилья в регионе, в котором гражданин проходит военную службу);
                                                                                                              • право на зачисление в пределах установленных квот приема в учреждения образования (научные учреждения) и обучение за средства госбюджета;
                                                                                                                • льготы.

                                                                                                                  Военнослужащим, которые самостоятельно будут прибывать в воинские части, будут возмещаться расходы.

                                                                                                                  Рада не рассматривает снижение мобилизационного возраста - Стефанчук05.06.25, 16:42 • 2256 просмотров

                                                                                                                  Дополнение

                                                                                                                  Издание The Wall Street Journal в мае писало, что пока "Контракт 18-24" мало кого убедил вступать в армию. Издание отмечает, что с февраля к программе присоединилось всего около 500 человек.

                                                                                                                  "Бюрократия часто тормозит процесс оформления, а многие теряют решимость или отказываются от этой идеи под давлением родителей. В то же время чиновники отмечают, что пока рано судить об успехе инициативы. Поскольку мира на горизонте не видно, несмотря на месяцы дипломатических усилий Трампа, украинские подростки часто говорят, что перед ними выбор: или идти в армию, или пытаться построить карьеру, которую все равно могут оборвать во время мобилизации после 25 лет. Многие отдают предпочтение эмиграции", - писало СМИ.

                                                                                                                  Военный контракт для 60+: Рада приняла закон в первом чтении04.06.25, 14:44 • 5036 просмотров

                                                                                                                  Павел Башинский

                                                                                                                  Павел Башинский

                                                                                                                  ОбществоВойнапубликации
                                                                                                                  3-я штурмовая бригада
                                                                                                                  Национальная гвардия Украины
                                                                                                                  Государственная пограничная служба Украины
                                                                                                                  Вооруженные силы Украины
                                                                                                                  Дональд Трамп
                                                                                                                  Tesla
                                                                                                                  $
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                                                                                                                  $
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