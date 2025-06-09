"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

В феврале в Украине стартовал экспериментальный проект "Контракт 18-24" - добровольная служба по контракту для граждан в возрасте с 18 до 24 лет, которая позволяет за 1 год получить 2 млн гривен, различные льготы, а также отсрочку на год после прохождения службы. УНН рассказывает, сколько бригад уже присоединились к проекту, к каким бригадам можно присоединиться, условия и этапы подготовки новобранцев.

"Контракт 18–24"

В феврале Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" – добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года.

Во время военного положения в рамках реализации экспериментального проекта на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Национальную гвардию и Госпогранслужбу на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут выбрать следующие штатные должности:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик;

старший стрелок-номер обслуживания;

пулеметчик;

пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик;

разведчик-номер обслуживания;

разведчик-радиотелефонист;

разведчик-оператор;

старший разведчик-стрелок-снайпер;

Украинцы могут подписать контракт через центры рекрутинга, могут привлекаться рекрутинговые подразделения воинских частей, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста ("Резерв+").

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Перечень бригад, участвующих в программе

На начальном этапе украинцы могли присоединиться только к 6 бригадам:

72 отдельной механизированной бригады;

95 отдельной десантно-штурмовой бригады;

38 отдельной бригады морской пехоты;

28 отдельной механизированной бригады;

10 отдельной горно-штурмовой бригады;

92 отдельной штурмовой бригады.

Впоследствии этот перечень был расширен, в частности на:

128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду;

127 отдельную бригаду ТРО;

108 отдельную бригаду ТРО;

103 отдельную бригаду ТРО имени митрополита Андрея Шептицкого;

93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр";

82 отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду;

80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду;

59 отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем имени Якова Гандзюка;

54 отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы;

47 отдельную механизированную бригаду “Ма́ґура”;

39 отдельную бригаду береговой обороны;

36 отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;

34 отдельную бригаду береговой обороны;

30 отдельную механизированную бригаду имени князя Константина Острожского;

27 Печерскую бригаду НГУ;

25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;

24 отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила;

15 мобильный пограничный отряд ГПСУ “Стальная граница”;

13 бригаду оперативного назначения НГУ “Хартия”;

12 бригаду специального назначения НГУ “Азов”;

11 пограничный отряд ГПСУ “Форпост”;

4 Бригаду оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука НГУ “Рубеж”;

3 отдельную штурмовую бригаду;

3 отдельную танковую бригаду;

3 пограничный отряд ГПСУ “Месть”;

1 пограничный отряд ГПСУ “Гарт”;

Центр специального назначения НГУ “Омега”.

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Условия и этапы подготовки новобранцев

Во время военного положения на военную службу по контракту на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако, обязательным условием будет непосредственное участие таких граждан в боевых действиях, что в совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

Воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:

проведение собеседования с целью уточнения намерений заключения контракта;

принятие решения о принятии лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;

информирование лица о результатах рассмотрения заявления.

В случае принятия командиром воинской части решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту такому лицу направляется уведомление об этом с указанием причины отказа - говорится в правительственном постановлении.

Если же командир воинской части согласовывает принятие лица на военную службу, то воинская часть должна организовать проведение профессионально-психологического отбора; проведение ВВК; а также обеспечить прохождение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.

Направление на ВВК можно будет сформировать через приложение Резерв+, а также может быть выдано командиром воинской части или начальником центра рекрутинга.

Медицинский осмотр будет проводиться вне очереди в учреждениях здравоохранения, заключивших соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год, в частности по экстерриториальному принципу с предоставлением лицу возможности выбора места и даты его проведения.

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Финансовое обеспечение и социальные гарантии

Военнослужащим, заключившим контракт, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 1 млн гривен тремя частями:

первая часть - 200 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления к исполнению обязанностей;

вторая часть - 300 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;

третья часть - 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продления военной службы по новому контракту - в последний день действия контракта.

В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 тыс. гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения, но не более 500 000 гривен.

В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченное ему единовременное денежное пособие, а неполученная помощь - не выплачивается - отмечается в документе.

Также военнослужащим, у которых закончился контракт, будет предоставляться отсрочка на 12 месяцев по мобилизации. На военную службу они могут быть призваны исключительно с их согласия. Также они получат возможность после завершения контракта свободно пересекать границу во время военного положения.

Кроме того, военнослужащие получат возможность получить кредит по программе єОселя под 0% годовых.

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Также военным будет выплачиваться награда за уничтоженную (захваченную) технику, помощь для оздоровления, а также гарантироваться:

сохранение за военным места работы в связи с заключением контракта о прохождении военной службы;

гарантированный ежегодный основной отпуск в определенном порядке с сохранением денежного обеспечения;

денежная компенсация за поднаем (наем) жилья (размер компенсации зависит от стоимости аренды жилья в регионе, в котором гражданин проходит военную службу);

право на зачисление в пределах установленных квот приема в учреждения образования (научные учреждения) и обучение за средства госбюджета;

льготы.

Военнослужащим, которые самостоятельно будут прибывать в воинские части, будут возмещаться расходы.

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Дополнение

Издание The Wall Street Journal в мае писало, что пока "Контракт 18-24" мало кого убедил вступать в армию. Издание отмечает, что с февраля к программе присоединилось всего около 500 человек.

"Бюрократия часто тормозит процесс оформления, а многие теряют решимость или отказываются от этой идеи под давлением родителей. В то же время чиновники отмечают, что пока рано судить об успехе инициативы. Поскольку мира на горизонте не видно, несмотря на месяцы дипломатических усилий Трампа, украинские подростки часто говорят, что перед ними выбор: или идти в армию, или пытаться построить карьеру, которую все равно могут оборвать во время мобилизации после 25 лет. Многие отдают предпочтение эмиграции", - писало СМИ.

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