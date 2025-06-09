"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов
Киев • УНН
В Украине действует проект "Контракт 18-24" для граждан 18-24 лет с выплатой 2 млн грн. В статье указан перечень бригад, условия и этапы подготовки новобранцев.
В феврале в Украине стартовал экспериментальный проект "Контракт 18-24" - добровольная служба по контракту для граждан в возрасте с 18 до 24 лет, которая позволяет за 1 год получить 2 млн гривен, различные льготы, а также отсрочку на год после прохождения службы. УНН рассказывает, сколько бригад уже присоединились к проекту, к каким бригадам можно присоединиться, условия и этапы подготовки новобранцев.
"Контракт 18–24"
В феврале Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" – добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года.
Во время военного положения в рамках реализации экспериментального проекта на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Национальную гвардию и Госпогранслужбу на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет.
Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут выбрать следующие штатные должности:
- стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
- разведчик, старший разведчик;
- старший стрелок-номер обслуживания;
- пулеметчик;
- пулеметчик-разведчик;
- старший наводчик;
- разведчик-наводчик;
- разведчик-номер обслуживания;
- разведчик-радиотелефонист;
- разведчик-оператор;
- старший разведчик-стрелок-снайпер;
Украинцы могут подписать контракт через центры рекрутинга, могут привлекаться рекрутинговые подразделения воинских частей, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста ("Резерв+").
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Перечень бригад, участвующих в программе
На начальном этапе украинцы могли присоединиться только к 6 бригадам:
- 72 отдельной механизированной бригады;
- 95 отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 38 отдельной бригады морской пехоты;
- 28 отдельной механизированной бригады;
- 10 отдельной горно-штурмовой бригады;
- 92 отдельной штурмовой бригады.
Впоследствии этот перечень был расширен, в частности на:
- 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду;
- 127 отдельную бригаду ТРО;
- 108 отдельную бригаду ТРО;
- 103 отдельную бригаду ТРО имени митрополита Андрея Шептицкого;
- 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр";
- 82 отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду;
- 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду;
- 59 отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем имени Якова Гандзюка;
- 54 отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы;
- 47 отдельную механизированную бригаду “Ма́ґура”;
- 39 отдельную бригаду береговой обороны;
- 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;
- 34 отдельную бригаду береговой обороны;
- 30 отдельную механизированную бригаду имени князя Константина Острожского;
- 27 Печерскую бригаду НГУ;
- 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;
- 24 отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила;
- 15 мобильный пограничный отряд ГПСУ “Стальная граница”;
- 13 бригаду оперативного назначения НГУ “Хартия”;
- 12 бригаду специального назначения НГУ “Азов”;
- 11 пограничный отряд ГПСУ “Форпост”;
- 4 Бригаду оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука НГУ “Рубеж”;
- 3 отдельную штурмовую бригаду;
- 3 отдельную танковую бригаду;
- 3 пограничный отряд ГПСУ “Месть”;
- 1 пограничный отряд ГПСУ “Гарт”;
- Центр специального назначения НГУ “Омега”.
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Условия и этапы подготовки новобранцев
Во время военного положения на военную службу по контракту на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако, обязательным условием будет непосредственное участие таких граждан в боевых действиях, что в совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.
Воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:
- проведение собеседования с целью уточнения намерений заключения контракта;
- принятие решения о принятии лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;
- информирование лица о результатах рассмотрения заявления.
В случае принятия командиром воинской части решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту такому лицу направляется уведомление об этом с указанием причины отказа
Если же командир воинской части согласовывает принятие лица на военную службу, то воинская часть должна организовать проведение профессионально-психологического отбора; проведение ВВК; а также обеспечить прохождение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.
Направление на ВВК можно будет сформировать через приложение Резерв+, а также может быть выдано командиром воинской части или начальником центра рекрутинга.
Медицинский осмотр будет проводиться вне очереди в учреждениях здравоохранения, заключивших соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год, в частности по экстерриториальному принципу с предоставлением лицу возможности выбора места и даты его проведения.
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Финансовое обеспечение и социальные гарантии
Военнослужащим, заключившим контракт, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 1 млн гривен тремя частями:
- первая часть - 200 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления к исполнению обязанностей;
- вторая часть - 300 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;
- третья часть - 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продления военной службы по новому контракту - в последний день действия контракта.
В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 тыс. гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения, но не более 500 000 гривен.
В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченное ему единовременное денежное пособие, а неполученная помощь - не выплачивается
Также военнослужащим, у которых закончился контракт, будет предоставляться отсрочка на 12 месяцев по мобилизации. На военную службу они могут быть призваны исключительно с их согласия. Также они получат возможность после завершения контракта свободно пересекать границу во время военного положения.
Кроме того, военнослужащие получат возможность получить кредит по программе єОселя под 0% годовых.
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Также военным будет выплачиваться награда за уничтоженную (захваченную) технику, помощь для оздоровления, а также гарантироваться:
- сохранение за военным места работы в связи с заключением контракта о прохождении военной службы;
- гарантированный ежегодный основной отпуск в определенном порядке с сохранением денежного обеспечения;
- денежная компенсация за поднаем (наем) жилья (размер компенсации зависит от стоимости аренды жилья в регионе, в котором гражданин проходит военную службу);
- право на зачисление в пределах установленных квот приема в учреждения образования (научные учреждения) и обучение за средства госбюджета;
- льготы.
Военнослужащим, которые самостоятельно будут прибывать в воинские части, будут возмещаться расходы.
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Дополнение
Издание The Wall Street Journal в мае писало, что пока "Контракт 18-24" мало кого убедил вступать в армию. Издание отмечает, что с февраля к программе присоединилось всего около 500 человек.
"Бюрократия часто тормозит процесс оформления, а многие теряют решимость или отказываются от этой идеи под давлением родителей. В то же время чиновники отмечают, что пока рано судить об успехе инициативы. Поскольку мира на горизонте не видно, несмотря на месяцы дипломатических усилий Трампа, украинские подростки часто говорят, что перед ними выбор: или идти в армию, или пытаться построить карьеру, которую все равно могут оборвать во время мобилизации после 25 лет. Многие отдают предпочтение эмиграции", - писало СМИ.
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