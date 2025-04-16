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ГПСУ согласовывает с Генштабом комплектование своих рядов по программе "Контракт 18-24" - Демченко

Киев • УНН

 • 7704 просмотра

Государственная пограничная служба Украины присоединяется к комплектованию личного состава по программе "контракт 18-24". В настоящее время все необходимые вопросы согласовываются с Генштабом ВСУ.

ГПСУ согласовывает с Генштабом комплектование своих рядов по программе "Контракт 18-24" - Демченко

Государственная пограничная служба присоединяется к комплектованию своих рядов по "Контракту 18-24". Все необходимые по этому поводу вопросы сейчас согласовываются с Генштабом Вооруженных сил, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, пишет УНН.

Комплектуемся мы как по мобилизации, так и на контрактной основе. Десять наших органов охраны государственной границы еще раньше получили возможность комплектования без привлечения работников ТЦК и СП, и за последние дни есть изменения по присоединению подразделений ГПСУ к комплектованию по "Контракту 18-24"

- сообщил Демченко.

Спикер отметил, что для комплектования по программе "Контракт 18-24" определены прежде всего боевые бригады ГПСУ. Сейчас все необходимые вопросы, в частности финансовая составляющая, согласовываются с Генеральным штабом Украины.

Для этого определены прежде всего боевые бригады, это согласовывается с Генеральным штабом согласно постановлению правительства. После этого мы сможем комплектовать необходимые должности желающими гражданами Украины в возрасте от 18 до 24, которые готовы встать на защиту Украины и иметь другие привилегии по финансовой составляющей оплаты, как это было раньше в Вооруженных силах Украины

- пояснил Демченко.

Также Демченко уточнил, что желающие могут заключать контракт и выбрать ту должность, которая является вакантной в рядах ГПСУ.

"Работа по рекрутингу и приобщению к военной службе в ГПСУ как мужчин, так и женщин, постоянно проводится. И могу отметить, что многие граждане идут в подразделения ГПСУ не по мобилизации, но и подписывая контракт и самостоятельно выбирая для себя ту должность, которая является вакантной и которую мы можем предложить", - отметил спикер ГПСУ.

Дополнение

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в рамках проекта "Контракт 18-24" расширен перечень должностей для добровольцев, которые хотят приобщиться к защите Украины. Количество доступных позиций увеличено с 9 до 18.

На сегодняшний день количество украинцев, которые подписали контракты на вступление в Силы обороны по программе "Контракт 18-24", составляет менее 500 человек.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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