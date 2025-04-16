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Financial Times

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The Guardian

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ДПСУ узгоджує з Генштабом комплектування своїх лав за програмою "Контракт 18-24" - Демченко

Київ • УНН

 • 8006 перегляди

Державна прикордонна служба України долучається до комплектування особового складу за програмою "контракт 18-24". Наразі всі необхідні питання узгоджуються з Генштабом ЗСУ.

ДПСУ узгоджує з Генштабом комплектування своїх лав за програмою "Контракт 18-24" - Демченко

Державна прикордонна служба долучається до комплектування своїх лав за "Контрактом 18-24". Всі необхідні з цього приводу питання наразі узгоджуються з Генштабом Збройних сил, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, пише УНН.

Комплектуємося ми як по мобілізації, так і на контрактній основі. Десять наших органів охорони державного кордону ще раніше отримали можливість комплектування без залучення працівників ТЦК та СП, і за останні дні є зміни щодо долучення підрозділів ДПСУ до комплектування за "Контрактом 18-24"

- повідомив Демченко.

Речник зазначив, що для комплектування по програмі "Контракт 18-24" визначено передусім бойові бригади ДПСУ. Наразі всі необхідні питання, зокрема фінансова складова, узгоджуються з Генеральним штабом України.

Для цього визначені передусім бойові бригади, це погоджується з Генеральним штабом згідно з постановою уряду. Після цього ми зможемо комплектувати необхідні посади охочими громадянами України в віці від 18 до 24, які готові стати на захист України і мати інші привілеї щодо фінансової складової оплати, як це було раніше у Збройних силах України

- пояснив Демченко.

Також Демченко уточнив, що бажаючі можуть укладати контракт та обрати ту посаду, яка є вакантною у лавах ДПСУ.

"Робота щодо рекрутингу і долучення до військової служби в ДПСУ як чоловіків, так і жінок, постійно проводиться. І можу відзначити, що багато громадян ідуть у підрозділи ДПСУ не по мобілізації, а й підписуючи контракт і самостійно обираючи для себе ту посаду, яка є вакантною і яку ми можемо запропонувати", - зазначив речник ДПСУ.

Доповнення

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у межах проєкту "Контракт 18-24" розширено перелік посад для добровольців, які хочуть долучитися до захисту України. Кількість доступних позицій збільшено з 9 до 18.

На сьогоднішній день кількість українців, які підписали контракти на вступ до Сил оборони за програмою "Контракт 18-24", становить менше 500 осіб.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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