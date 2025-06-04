Право на образование во время службы: Рада поддержала законопроект для военных 253 голосами “за”
Киев • УНН
Военнослужащие 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы. Законопроект гарантирует сохранение места в вузе, стипендии и отпуск на время сессии, касается и студентов колледжей.
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который гарантирует право на получение образования для военнослужащих 18-25 лет. Документ предусматривает возможность обучения без отрыва от службы, сохранение места в вузе и стипендии, а также отпуск на время сессии. Законопроект также касается студентов колледжей и техникумов.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко передает УНН.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13235, который гарантирует право на образование для военнослужащих (18-25 лет), служащих по контракту или мобилизации. За – 253
Этим законопроектом, по словам нардепа, предлагается следующее: военные смогут учиться в вузах без отрыва от службы; им гарантируется сохранение места обучения и стипендии; они смогут брать отпуск на время сессии; эти права будут действовать и для профессионального предвысшего образования (колледжи, техникумы и т.п.).
За законопроект проголосован только в первом чтении. Далее должно быть принятие в целом.
В то же время Рада проголосовала за сокращенную процедуру рассмотрения ко второму чтению.
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