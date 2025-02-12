ukenru
"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
20:53 • 24937 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
19:01 • 55144 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
17:49 • 80216 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
17:08 • 94433 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
16:25 • 91353 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 101725 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 101857 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 115398 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 103868 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
12 февраля, 10:46 • 114356 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 87311 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 103321 просмотра
Немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от военной службы

Немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от военной службы

16:36 • 31078 просмотра
В прошлом году Украина мобилизовала по 30 тыс. человек ежемесячно - Зеленский

В прошлом году Украина мобилизовала по 30 тыс. человек ежемесячно - Зеленский

16:43 • 29135 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

17:03 • 72956 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 103321 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 115398 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 160066 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 159760 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 169933 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

17:03 • 72956 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 87311 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 138380 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 139822 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 124600 просмотра
Актуальное
"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Киев  •  УНН

 • 22221 просмотра

Read in English

Кабмин утвердил порядок добровольной военной службы для украинцев 18-24 лет с выплатой 1 млн грн. Контракт на год предусматривает 6 месяцев участия в боевых действиях и ряд льгот.

Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" - добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений. Об этом говорится в постановлении правительства №153, передает УНН.

Согласиться с предложением Министерства обороны относительно реализации в течение двух лет со дня, следующего за днем вступления в силу этого постановления, экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения 

- говорится в постановлении.

Также Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта.

Согласно документу, "целью экспериментального проекта является повышение уровня укомплектованности личным составом боевых воинских частей (подразделений) Вооруженных сил путем совершенствования механизмов привлечения граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет к прохождению военной службы по контракту и создание дополнительных мотивационных факторов для этого".

Во время военного положения на военную службу по контракту на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако, обязательным условием будет непосредственное участие таких граждан в боевых действиях, что по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство утвердило новые правила11.02.25, 13:50 • 20520 просмотров

Отмечается, что украинцы в возрасте от 18 до 25 лет смогут выбрать следующие штатные должности:

  • стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
    • помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
      • разведчик, старший разведчик.

        Украинцы смогут подписать контракт через центры рекрутинга, могут привлекаться рекрутинговые подразделения воинских частей, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+).

        Сырский обсудил с командующим Группы содействия безопасности Украины потребности ВСУ10.02.25, 22:38 • 57675 просмотров

        Воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:

        • проведение собеседования с целью уточнения намерений заключения контракта;
          • принятие решения о принятии лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;
            • информирование лица о результатах рассмотрения заявления.

              "В случае принятия командиром воинской части решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту такому лицу направляется уведомление об этом с указанием причины отказа", - говорится в документе.

              Если же командир воинской части согласовывает принятие лица на военную службу, то воинская часть должна организовать проведение профессионально-психологического отбора; проведение ВВК; а также обеспечить прохождение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.

              В Вооруженных Силах Украины обновили программу базовой военной подготовки10.02.25, 11:48 • 26698 просмотров

              Направление на ВВК можно будет сформировать через приложение Резерв+, а также может быть выдано командиром воинской части или начальником центра рекрутинга.

              Медицинский осмотр будет проводиться вне очереди в учреждениях здравоохранения, заключивших соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год, в частности по экстерриториальному принципу с предоставлением лицу возможности выбора места и даты его проведения.

              Военнослужащим, заключившим контракт, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 1 млн гривен тремя частями:

              • первая часть - 200 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей;
                • вторая часть - 300 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;
                  • третья часть - 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продолжения военной службы по новому контракту - в последний день действия контракта.

                    В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 тыс. гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения, но не более 500 000 гривен.

                    "В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, а неполученная помощь - не выплачивается", - отмечается в документе.

                    Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы07.02.25, 16:58 • 128515 просмотров

                    Также военнослужащим, у которых закончился контракт, будет предоставляться отсрочка на 12 месяцев по мобилизации. На военную службу они могут быть призваны исключительно с их согласия. Также они получат возможность после завершения контракта свободно пересекать границу во время военного положения.

                    Кроме того, военнослужащие получат возможность получить кредит по программе еОселя под 0% годовых.

                    Также военным будет выплачиваться награда за уничтоженную (захваченную) технику, помощь для оздоровления, а также будет гарантироваться:

                    • сохранение за военным места работы в связи с заключением контракта о прохождении военной службы;
                      • гарантированный ежегодный основной отпуск в определенном порядке с сохранением денежного обеспечения;
                        • денежная компенсация за поднаем (наем) жилья (размер компенсации зависит от стоимости аренды жилья в регионе, в котором гражданин проходит военную службу);
                          • право на зачисление в пределах установленных квот приема в учебные заведения (научные учреждения) и обучение за средства госбюджета;
                            • льготы.

                              Военнослужащие, которые самостоятельно будут прибывать в воинские части, будут возмещаться расходы.

                              Также украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракты к реализации проекта, получат также возможность получить вышеупомянутые поощрения.

                              Напомним

                              Министерство обороны запускает проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.

                              Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал экспериментальный годовой контракт для службы в армии. Военные, которые подпишут его, смогут получить 1 млн грн, поступить в вуз без экзаменов и воспользоваться ипотекой под 0%.

                              Павел Башинский

                              Павел Башинский

                              Войнаполитика
                              ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
                              vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
                              volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
                              ukrainaУкраина

                              Обратиться по вопросам размещения рекламы