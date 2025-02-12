"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок добровольной военной службы для украинцев 18-24 лет с выплатой 1 млн грн. Контракт на год предусматривает 6 месяцев участия в боевых действиях и ряд льгот.
Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" - добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений. Об этом говорится в постановлении правительства №153, передает УНН.
Согласиться с предложением Министерства обороны относительно реализации в течение двух лет со дня, следующего за днем вступления в силу этого постановления, экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения
Также Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта.
Согласно документу, "целью экспериментального проекта является повышение уровня укомплектованности личным составом боевых воинских частей (подразделений) Вооруженных сил путем совершенствования механизмов привлечения граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет к прохождению военной службы по контракту и создание дополнительных мотивационных факторов для этого".
Во время военного положения на военную службу по контракту на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако, обязательным условием будет непосредственное участие таких граждан в боевых действиях, что по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.
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Отмечается, что украинцы в возрасте от 18 до 25 лет смогут выбрать следующие штатные должности:
- стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
- разведчик, старший разведчик.
Украинцы смогут подписать контракт через центры рекрутинга, могут привлекаться рекрутинговые подразделения воинских частей, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+).
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Воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:
- проведение собеседования с целью уточнения намерений заключения контракта;
- принятие решения о принятии лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;
- информирование лица о результатах рассмотрения заявления.
"В случае принятия командиром воинской части решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту такому лицу направляется уведомление об этом с указанием причины отказа", - говорится в документе.
Если же командир воинской части согласовывает принятие лица на военную службу, то воинская часть должна организовать проведение профессионально-психологического отбора; проведение ВВК; а также обеспечить прохождение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.
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Направление на ВВК можно будет сформировать через приложение Резерв+, а также может быть выдано командиром воинской части или начальником центра рекрутинга.
Медицинский осмотр будет проводиться вне очереди в учреждениях здравоохранения, заключивших соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год, в частности по экстерриториальному принципу с предоставлением лицу возможности выбора места и даты его проведения.
Военнослужащим, заключившим контракт, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 1 млн гривен тремя частями:
- первая часть - 200 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей;
- вторая часть - 300 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;
- третья часть - 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продолжения военной службы по новому контракту - в последний день действия контракта.
В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 тыс. гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения, но не более 500 000 гривен.
"В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, а неполученная помощь - не выплачивается", - отмечается в документе.
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Также военнослужащим, у которых закончился контракт, будет предоставляться отсрочка на 12 месяцев по мобилизации. На военную службу они могут быть призваны исключительно с их согласия. Также они получат возможность после завершения контракта свободно пересекать границу во время военного положения.
Кроме того, военнослужащие получат возможность получить кредит по программе еОселя под 0% годовых.
Также военным будет выплачиваться награда за уничтоженную (захваченную) технику, помощь для оздоровления, а также будет гарантироваться:
- сохранение за военным места работы в связи с заключением контракта о прохождении военной службы;
- гарантированный ежегодный основной отпуск в определенном порядке с сохранением денежного обеспечения;
- денежная компенсация за поднаем (наем) жилья (размер компенсации зависит от стоимости аренды жилья в регионе, в котором гражданин проходит военную службу);
- право на зачисление в пределах установленных квот приема в учебные заведения (научные учреждения) и обучение за средства госбюджета;
- льготы.
Военнослужащие, которые самостоятельно будут прибывать в воинские части, будут возмещаться расходы.
Также украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракты к реализации проекта, получат также возможность получить вышеупомянутые поощрения.
Напомним
Министерство обороны запускает проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.
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