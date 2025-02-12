"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" - добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Порядок предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут заключить контракт с воинской частью на год, но обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев, определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений. Об этом говорится в постановлении правительства №153, передает УНН.

Согласиться с предложением Министерства обороны относительно реализации в течение двух лет со дня, следующего за днем вступления в силу этого постановления, экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения - говорится в постановлении.

Также Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта.

Согласно документу, "целью экспериментального проекта является повышение уровня укомплектованности личным составом боевых воинских частей (подразделений) Вооруженных сил путем совершенствования механизмов привлечения граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет к прохождению военной службы по контракту и создание дополнительных мотивационных факторов для этого".

Во время военного положения на военную службу по контракту на должности рядового состава сроком на один год могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако, обязательным условием будет непосредственное участие таких граждан в боевых действиях, что по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

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Отмечается, что украинцы в возрасте от 18 до 25 лет смогут выбрать следующие штатные должности:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Украинцы смогут подписать контракт через центры рекрутинга, могут привлекаться рекрутинговые подразделения воинских частей, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+).

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Воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:

проведение собеседования с целью уточнения намерений заключения контракта;

принятие решения о принятии лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;

информирование лица о результатах рассмотрения заявления.

"В случае принятия командиром воинской части решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту такому лицу направляется уведомление об этом с указанием причины отказа", - говорится в документе.

Если же командир воинской части согласовывает принятие лица на военную службу, то воинская часть должна организовать проведение профессионально-психологического отбора; проведение ВВК; а также обеспечить прохождение базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.

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Направление на ВВК можно будет сформировать через приложение Резерв+, а также может быть выдано командиром воинской части или начальником центра рекрутинга.

Медицинский осмотр будет проводиться вне очереди в учреждениях здравоохранения, заключивших соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год, в частности по экстерриториальному принципу с предоставлением лицу возможности выбора места и даты его проведения.

Военнослужащим, заключившим контракт, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 1 млн гривен тремя частями:

первая часть - 200 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей;

вторая часть - 300 тыс. гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;

третья часть - 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продолжения военной службы по новому контракту - в последний день действия контракта.

В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 тыс. гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения, но не более 500 000 гривен.

"В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, а неполученная помощь - не выплачивается", - отмечается в документе.

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Также военнослужащим, у которых закончился контракт, будет предоставляться отсрочка на 12 месяцев по мобилизации. На военную службу они могут быть призваны исключительно с их согласия. Также они получат возможность после завершения контракта свободно пересекать границу во время военного положения.

Кроме того, военнослужащие получат возможность получить кредит по программе еОселя под 0% годовых.

Также военным будет выплачиваться награда за уничтоженную (захваченную) технику, помощь для оздоровления, а также будет гарантироваться:

сохранение за военным места работы в связи с заключением контракта о прохождении военной службы;

гарантированный ежегодный основной отпуск в определенном порядке с сохранением денежного обеспечения;

денежная компенсация за поднаем (наем) жилья (размер компенсации зависит от стоимости аренды жилья в регионе, в котором гражданин проходит военную службу);

право на зачисление в пределах установленных квот приема в учебные заведения (научные учреждения) и обучение за средства госбюджета;

льготы.

Военнослужащие, которые самостоятельно будут прибывать в воинские части, будут возмещаться расходы.

Также украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракты к реализации проекта, получат также возможность получить вышеупомянутые поощрения.

Напомним

Министерство обороны запускает проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.

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