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Сырский обсудил с командующим Группы содействия безопасности Украины потребности ВСУ

Сырский обсудил с командующим Группы содействия безопасности Украины потребности ВСУ

Киев  •  УНН

 • 3614 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом относительно ситуации на фронте. Обсудили потребности в ПВО, технике и получили заверения в дальнейшей поддержке.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, текущие потребности ВСУ, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом

- сообщил Сырский.

Он поблагодарил США за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы, а также проинформировал командующего об обстановке на поле боя и текущих потребностях ВСУ.

В частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава. Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем

- добавил Сырский.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский провел встречу с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках его первого визита в Украину.

Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО. Говорили о потребностях ВСУ и переходе на корпусную систему08.02.25, 19:11 • 46122 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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