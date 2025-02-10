Сырский обсудил с командующим Группы содействия безопасности Украины потребности ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом относительно ситуации на фронте. Обсудили потребности в ПВО, технике и получили заверения в дальнейшей поддержке.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, текущие потребности ВСУ, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом
Он поблагодарил США за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы, а также проинформировал командующего об обстановке на поле боя и текущих потребностях ВСУ.
В частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава. Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский провел встречу с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках его первого визита в Украину.
Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО. Говорили о потребностях ВСУ и переходе на корпусную систему08.02.25, 19:11 • 46122 просмотра