Сырский обсудил с командующим Группы содействия безопасности Украины потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, текущие потребности ВСУ, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом

Он поблагодарил США за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы, а также проинформировал командующего об обстановке на поле боя и текущих потребностях ВСУ.

В частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава. Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем