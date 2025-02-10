Сирський обговорив з командувачем Групи сприяння безпеці України потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, поточні потреби ЗСУ, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці. Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Провів плідну телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом - повідомив Сирський.

Він подякував США за надані з початку цього року озброєння, військову техніку і боєприпаси, а також поінформував командувача про обстановку на полі бою та поточні потреби ЗСУ.

Зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу. Отримав запевнення, що потужна практична підтримка України з боку союзників триватиме й надалі - додав Сирський.

Нагадаємо

Головком ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із Головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках його першого візиту в Україну.

Сирський зустрівся з головою Військового комітету НАТО. Говорили про потреби ЗСУ та перехід на корпусну систему