Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
Киев • УНН
Правительство одобрило проект указа президента по реформированию военной службы в ВСУ, НГУ и ГССТ. Документ предусматривает отмену срочной службы, новые правила контрактов и ротации военных.
Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы. В частности, планируется ввести новые правила контрактов, ротации и отменить срочную службу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта
По его словам, указ будет предусматривать:
- карьера после войны - военные будут получать звания и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет;
- ротации - военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;
- новые правила контрактов - упорядочат систему подписания и продления контрактов;
- новые виды службы - добавляются базовая военная служба и служба резервистов;
- срочной службы больше не будет - этот формат отменяют.
Сколько украинцев могут привлечь к военной службе? Новые данные исследования06.02.25, 16:39 • 73559 просмотров
Напомним
Результаты комплексного исследования мобилизационного потенциала Украины свидетельствуют, что по новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.