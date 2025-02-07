Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Кабинет министров согласовал проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы. В частности, планируется ввести новые правила контрактов, ротации и отменить срочную службу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта - сообщил Гончаренко.

По его словам, указ будет предусматривать:

карьера после войны - военные будут получать звания и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет;

ротации - военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;

новые правила контрактов - упорядочат систему подписания и продления контрактов;

новые виды службы - добавляются базовая военная служба и служба резервистов;

срочной службы больше не будет - этот формат отменяют.

Сколько украинцев могут привлечь к военной службе? Новые данные исследования

Напомним

Результаты комплексного исследования мобилизационного потенциала Украины свидетельствуют, что по новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.