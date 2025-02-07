Ротації, нові правила контрактів, скасування строкової служби: в Україні планують змінити правила військової служби

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби. Зокрема, планується запровадити нові правила контрактів, ротації та скасувати строкову службу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту - повідомив Гончаренко.

За його словами, указ передбачатиме:

кар’єра після війни – військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років;

ротації – військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду;

нові правила контрактів – упорядкують систему підписання та продовження контрактів;

нові види служби – додаються базова військова служба та служба резервістів;

строкової служби більше не буде – цей формат скасовують.

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Результати комплексного дослідження мобілізаційного потенціалу України свідчать, що за новим проєктом часткової військової служби, до лав ЗСУ може приєднатися від 300 до 800 тисяч осіб.