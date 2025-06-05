Рада не рассматривает снижение мобилизационного возраста - Стефанчук
Киев • УНН
В ВР на рассмотрении отсутствуют законопроекты о снижении мобилизационного возраста. Украинцы 18-24 лет могут добровольно идти в армию по контракту. Также Рада приняла закон об отпусках для военных, которые учатся.
В Верховной Раде на данный момент нет законопроектов, которые бы предусматривали снижение мобилизационного возраста. Люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно идти в армию - по контракту. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
Не планируется ни вноситься, ни рассматриваться. Верховная Рада Украины уже высказалась по этому вопросу один раз - мы снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Других инициатив пока не планируется в Верховной Раде
Детали
Он отметил, что в Украине созданы условия, что люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно идти в армию, подписав контракт на особых условиях.
Кроме того, он напомнил, что накануне Рада приняла законопроект, согласно которому военным, которые учатся, должны предоставляться отпуска.
Напомним
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который гарантирует право на получение образования для военнослужащих 18-25 лет. Документ предусматривает возможность обучения без отрыва от службы, сохранение места в вузе и стипендии, а также отпуск на время сессии. Законопроект также касается студентов колледжей и техникумов.