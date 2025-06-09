"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

В лютому в Україні стартував експерементальний проєкт "Контракт 18-24" - добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє за 1 рік отримати 2 млн гривень, різні пільги, а також відстрочку на рік після проходження служби. УНН розповідає, скільки бригад вже доєднались до проєкту, до яких бригад можна долучитися, умови та етапи підготовки новобранців.

"Контракт 18–24"

В лютому Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту "Контракт 18-24" – добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18-24 роки.

Під час воєнного стану в рамках реалізації експериментального проєкту на військову службу за контрактом до Збройних Сил, Національної гвардії та Держприкордонслужби на посади рядового складу строком на один рік можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 до 25 років.

Українці у віці від 18 до 25 років можуть обрати наступні штатні посади:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник;

старший стрілець-номер обслуги;

кулеметник;

кулеметник-розвідник;

старший навідник;

розвідник-навідник;

розвідник-номер обслуги;

розвідник-радіотелефоніст;

розвідник-оператор;

старший розвідник-стрілець-снайпер;

Українці можуть підписати контракт через центри рекрутингу, можуть залучатися рекрутингові підрозділи військових частин, а також через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста ("Резерв+").

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Перелік бригад, що беруть участь у програмі

На початковому етапі українці могли приєднатися лише до 6 бригад:

72 окремої механізованої бригади;

95 окремої десантно-штурмової бригади;

38 окремої бригади морської піхоти;

28 окремої механізованої бригади;

10 окремої гірсько-штурмової бригад;

92 окремої штурмової бригади.

Згодом цей перелік було розширено, зокрема на:

128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду;

127 окрему бригаду ТРО;

108 окрему бригаду ТРО;

103 окрему бригаду ТРО імені митрополита Андрея Шептицького;

93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр";

82 окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду;

80 окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду;

59 окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка;

54 окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи;

47 окрему механізовану бригаду “Ма́ґура”;

39 окрему бригаду берегової оборони;

36 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

34 окрему бригаду берегової оборони;

30 окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького;

27 Печерську бригаду НГУ;

25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила;

15 мобільний прикордонний загін ДПСУ “Сталевий кордон”;

13 бригаду оперативного призначення НГУ “Хартія”;

12 бригаду спеціального призначення НГУ “Азов”;

11 прикордонний загін ДПСУ “Форпост”;

4 Бригаду оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука НГУ “Рубіж”;

3 окрему штурмову бригаду;

3 окрему танкову бригаду;

3 прикордонний загін ДПСУ “Помста”;

1 прикордонний загін ДПСУ “Гарт”;

Центр спеціального призначення НГУ “Омега”.

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Умови та етапи підготовки новобранців

Під час воєнного стану на військову службу за контрактом на посади рядового складу строком на один рік можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 до 25 років. Проте, обов’язковою умовою буде безпосередня участь таких громадян у бойових діях, що за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту.

Військова частина, вибір якої здійснила особа, забезпечує:

проведення співбесіди з метою уточнення намірів укладення контракту;

прийняття рішення щодо прийняття особи на військову службу за контрактом протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви;

інформування особи про результати розгляду заяви.

У разі прийняття командиром військової частини рішення щодо відмови у прийнятті особи на військову службу за контрактом такій особі надсилається повідомлення про це із зазначенням причини відмови - йдеться в урядовій постанові.

Якщо ж командир військової частини погоджує прийняття особи на військову службу, то військова частина повинна організувати проведення професійно-психологічного відбору; проведення ВЛК; а також забезпечити проходження базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахової підготовки - від 14 діб, курсу адаптації у військовій частині - 14 діб.

Направлення на ВЛК можна буде сформувати через застосунок Резерв+, а також може бути видане командиром військової частини або начальником центру рекрутингу.

Медичний огляд проводитиметься позачергово у закладах охорони здоров’я, що уклали відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік, зокрема за екстериторіальним принципом з наданням особі можливості вибору місця та дати його проведення.

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Фінансове забезпечення та соціальні гарантії

Військовослужбовцям, які уклали контракт, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1 млн гривень трьома частинами:

перша частина - 200 тис. гривень протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків;

друга частина - 300 тис. гривень протягом п’яти робочих днів після проходження підготовки та залучення до виконання бойових завдань, про що оголошується наказом командира військової частини;

третя частина - 500 000 гривень у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом - в останній день дії контракту.

У разі припинення чи скасування воєнного стану невиплачена третя частина виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 500 тис. гривень за кожні 30 днів служби під час воєнного стану, але не більше ніж 500 000 гривень.

У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, а неотримана допомога - не виплачується - зазначається в документі.

Також військовослужбовцям, у яких закінчився контракт, надаватиметься відстрочка на 12 місяців за мобілізацією. На військову службу вони можуть бути призвані виключно за їх згодою. Також вони отримають можливість після завершення контракту вільно перетинати кордон під час воєнного стану.

Окрім того, військовослужбовці отримають можливість отримати кредит за програмою єОселя під 0% річних.

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Також військовим виплачуватиметься нагорода за знищену (захоплену) техніку, допомога для оздоровлення, а також гарантуватиметься:

збереження за військовим місця роботи у зв’язку з укладенням контракту про проходження військової служби;

гарантована щорічна основна відпустка у визначеному порядку із збереженням грошового забезпечення;

грошова компенсація за піднайом (найом) житла (розмір компенсації залежить від вартості оренди житла в регіоні, в якому громадянин проходить військову службу);

право на зарахування в межах установлених квот прийому до закладів освіти (наукових установ) та навчання за кошти держбюджету;

пільги.

Військовослужбовцям, які самостійно прибуватимуть до військових частин, будуть відшкодовуватися витрати.

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Доповнення

Видання The Wall Street Journal в травні писало, що поки "Контракт 18-24" мало кого переконав вступати до війська. Видання наголошує, що з лютого до програми долучилося лише близько 500 осіб.

"Бюрократія часто гальмує процес оформлення, а багато хто втрачає рішучість або відмовляється від цієї ідеї під тиском батьків. Водночас чиновники зазначають, що поки рано судити про успіх ініціативи. Оскільки миру на горизонті не видно, незважаючи на місяці дипломатичних зусиль Трампа, українські підлітки часто кажуть, що перед ними вибір: або йти в армію, або намагатися побудувати кар'єру, яку все одно можуть обірвати під час мобілізації після 25 років. Багато хто віддає перевагу еміграції", - писало ЗМІ.

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