В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

В Ровно местные паблики сообщили о взрывах на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-32К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", пишет УНН.

Детали

"Ракеты на Ровенщину!" - сообщили в ПС ВСУ.

По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

"Громко в Ровно", - отметил после этого один из местных пабликов.

А потом добавил: "Повторный взрыв".

Мониторинговые каналы сообщали о 2 "Кинжалах".