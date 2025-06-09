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В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В Ровно были слышны взрывы на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-32К. Мониторинговые каналы сообщали о 2 ракетах "Кинжал".

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

В Ровно местные паблики сообщили о взрывах на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-32К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", пишет УНН.

Детали

"Ракеты на Ровенщину!" - сообщили в ПС ВСУ.

По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К09.06.25, 08:59 • 552 просмотра

"Громко в Ровно", - отметил после этого один из местных пабликов. 

А потом добавил: "Повторный взрыв".

Мониторинговые каналы сообщали о 2 "Кинжалах".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Ровно
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