В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности
Киев • УНН
В Ровно были слышны взрывы на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-32К. Мониторинговые каналы сообщали о 2 ракетах "Кинжал".
В Ровно местные паблики сообщили о взрывах на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-32К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", пишет УНН.
Детали
"Ракеты на Ровенщину!" - сообщили в ПС ВСУ.
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"Громко в Ровно", - отметил после этого один из местных пабликов.
А потом добавил: "Повторный взрыв".
Мониторинговые каналы сообщали о 2 "Кинжалах".