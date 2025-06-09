У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки
Київ • УНН
У Рівному було чутно вибухи на тлі ворожих пусків ракет після злету російського МіГ-32К. Моніторингові канали повідомляли про 2 ракети "Кинджал".
У Рівному місцеві пабліки повідомили про вибухи на тлі ворожих пусків ракет після злету російського МіГ-32К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал", пише УНН.
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"Гучно в Рівному", - зазначив після цього один із місцевих пабліків.
А потім додав: "Повторний вибух".
Моніторингові канали повідомляли про 2 "Кинджали".