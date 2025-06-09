По Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К 9 червня 2025
Київ • УНН
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу у зв'язку зі злетом російського МіГ-31К. Мешканців закликають терміново пройти в укриття.
По Україні повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, про що повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - вказали у ПС ЗСУ.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА.
"Ракети зі сходу на Сумщину! Курс західний", - повідомили у ПС ЗСУ.
Рівненщина пережила найжорсткішу атаку: десятки "шахедів" і ракети09.06.25, 07:10 • 3130 переглядiв