По Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К 9 червня 2025

По Україні повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, про що повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - вказали у ПС ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА.

"Ракети зі сходу на Сумщину! Курс західний", - повідомили у ПС ЗСУ.

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